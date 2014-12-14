محافظة القاهرة: لن يتم تهجير المواطنين قصريا خلال تطوير ” مثلث ماسبيرو”

قال اللواء محمد أيمن، نائب رئيس محافظ القاهرة للمنطقة الغربية، إن المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، أعطى تعليماته بعدم تهجير المواطنين «قصريا» في مشروع تطوير «مثلث ماسبيرو».

وأضاف أيمن هاتفيًا على فضائية «دريم 2»، مساء أمس السبت :” أن الحكومة ملزمة بتوفير سكن بديل للأهالي وفقًا لقانون نزع الملكية ” .

وأوضح نائب رئيس محافظ القاهرة أن مشلكة ” مثلث ماسبيرو” قديمة مرت عليها عقود بلا حل باعتباره منطقة استراتيجية في وسط العاصمة على كورنيش النيل بجوار أبرز الوزارات السيادية بالدولة كالتليفزيون ووزارة الخارجية.

> وفي نهاية سبتمبر الماضي عُقِد مؤتمرا جماهيرا مع أهالي المنطقة ليلتقي فيه لأول مرة في تاريخ الحكومات المصرية رئيس الوزراء إبراهيم محلب، بأهالي المنطقة ليستمع إلى مطالبهم ويؤكد لهم حقوقهم.