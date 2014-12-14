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اختتام تصفيات مسابقة الأمير سلمان لحفظ القرآن بين طلاب منطقة الرياض

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اختتام تصفيات مسابقة الأمير سلمان لحفظ القرآن بين طلاب منطقة الرياض اختتام تصفيات مسابقة الأمير سلمان لحفظ القرآن بين طلاب منطقة الرياض

    اختتمت التصفيات الختامية لمسابقة الأمير سلمان بن عبدالعزيز المحلية لحفظ القرآن الكريم للبنين والبنات بين طلاب منطقة الرياض يوم الخميس الماضي بمقر الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم في منطقة الرياض بين جميع المرشحين من ٣٠ جمعية للتحفيظ في مراكز محافظات منطقة الرياض وطلاب ثماني جامعات والكليات الموجودة في منطقة الرياض تشمل طلاب جامعات الملك سعود والامام والأمير سلمان والمجمعة وشقراء الى جانب الجامعات الاهلية وطلاب إدارات التربية والتعليم في المنطقة والجهات المشاركة فيها.

ويبلغ إجمالي الذين يخوضون مراحل التصفيات اكثر من مئة الف طالب وطالبة، يتنافسون لبلوغ مرحلة التصفيات النهائية، على إثرها يتم رفع أسماء الفائزين للأمانة العامة للمسابقة بالوزارة لخوض مرحلة التصفيات النهائية.

واوضح نائب رئيس الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمنطقة الرياض الشيخ عبدالرحمن بن عبدالله الهذلول أن مسابقة الأمير سلمان بن عبدالعزيز المحلية لحفظ القرآن الكريم للبنين والبنات تنظّم سنويا بمدينة الرياض، وتتولى وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد ممثلةً بالأمانة العامة للمسابقة تنظيمها والإعداد لها وإجراء التنسيق اللازم لإقامتها.

واردف ان المتسابقين يتنافسون في خمسة أفرع الأول حفظ القرآن الكريم كاملاً مع التلاوة والتجويد وتفسير مفردات القرآن كله، والفرع الثاني حفظ القرآن الكريم كاملاً مع التلاوة والتجويد، والثالث حفظ عشرين جزءاً متتالية مع التلاوة والتجويد، والرابع حفظ عشرة أجزاء متتالية مع التلاوة والتجويد، والفرع الخامس والاخير حفظ خمسة أجزاء متتالية مع التلاوة والتجويد.

واشار الهذلول الى ان المسابقة تهدف إلى إبراز اهتمام المملكة العربية بكتاب الله الكريم والعناية بحفظه وتلاوته وتجويده وتفسيره، وتشجيع أبناء الوطن وبناته على الإقبال على كتاب الله جل وعلا حفظاً وفهماً وأداءً وتدبراً، وإذكاء روح المنافسة بين حفاظ كتاب الله تعالى وحافظاته، والإسهام في ربط الأمة بالقرآن الكريم مصدر عزها في الدنيا وسعادتها في الآخرة.

ويشترط في المتسابقين أن يكونوا سعوديين، ألا يزيد عمر المتسابق وقت المسابقة عن (24) أربعة وعشرين عاماً، ولا يزيد عمر المتسابقة عن (30) ثلاثين عاماً، وألا يكون المتسابق قد اشترك في مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية التي تقيمها الوزارة، وألا تكون مشاركتهما في فرع سبق أن اشتركا فيه، أو في أدنى منه، وذلك في جميع الفروع، وأن يكون المرشح أو المرشحة قد فازا على مستوى منطقتهما، وأن يلتزم الفائز باستعداده للمشاركة في أي مسابقة لحفظ القرآن الكريم ترى وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد مناسبة ترشيحه لها.

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