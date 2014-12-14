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مقتل 6 من عناصر “بيت المقدس” خلال مواجهات مع الجيش في سيناء

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مقتل 6 من عناصر “بيت المقدس” خلال مواجهات مع الجيش في سيناء مقتل 6 من عناصر “بيت المقدس” خلال مواجهات مع الجيش في سيناء

قوات الجيش المصري في سيناء

قتل 6 مسلحين من جماعة “أنصار بيت المقدس” في مواجهات مع الجيش في شمال سيناء، حسبما أفاد مراسل “سكاي نيوز عربية”.

يأتي ذلك غداة عمليات عسكرية للجيش المصري قتل فيها 17 مسلحا واعتقل 70 آخرون خلال حملات على معاقل المتشددين في شمال سيناء.

من جهة أخرى، أحالت النيابة المصرية إلى القضاء العسكري مجموعة جديدة من 438 من مناصري الرئيس السابق محمد مرسي، بسبب القيام بأعمال عنف دامية عام 2013، كما أفادت مصادر قضائية وكالة فرانس برس.

وبينهم 139 سيحاكمون بتهمة قتل ثلاثة شرطيين في هجوم على مركز شرطة في محافظة المنية، كما قال مسؤول في مكتب النائب العام.

أما الـ299 الباقون فهم ملاحقون في قضية مقتل خمسة مدنيين في مواجهات بين متظاهرين إسلاميين وقوات الأمن وحريق في مقر محافظة البحيرة شمال القاهرة.

سكاي نيوز

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