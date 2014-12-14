رئيس مكافحة الفيروسات الكبدية: “سوفالدي” المحلي سيتم طرحه خلال أشهر في الصيدليات

قال الدكتور وحيد دوس، رئيس اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، إن عقار سوفالدي الذي سيتم طرحه بعد أشهر قليلة تم تصنيعه في مصر، وليس مستوردا، موضحا أنه سيتم طرحه في الصيدليات حتى يصل العلاج لجميع المرضى.

ولفت دوس في مداخلة هاتفية على فضائية “سي بي سي تو”، إلى أن نتائج عقار السوفالدي طيبة جدا، وأن الشفاء التام من مرض الكبد يتم تحديده بعد أشهر من العلاج، موضحا أنه لا يوجد أزمة نقص في عدد العقار بمصر، وأن هناك 19 شركة حصلت على موافقة وزارة الصحة لإنتاج العقار محليا.

وشدد على أن سعر العقار – المحلي- المقرر طرحه خلال أشهر سيبلغ 2800 جنيه تقريبا، وهو ليس باهظ الثمن، بل أن سعره يعود لتكلفه إنتاجه ومكونات تصنيعه العالية.