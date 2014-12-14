انجلينا جولي:على الامريكيين إظهار الإحترام لغيرهم من البشر كي يكونوا نموذجًا للديمقراطية

قالت الممثلة الامريكية انجيلينا جولي في لقاء خاص مع بي بي سي العربية :” أن وجود قوانين ضد التعذيب واتفاقيات جنيف المتعلقة بهذا الشأن، يجب احترامهما ” .

واضافت جولي في لقاء خاص على فضائية ” بي بي سي عربية ” :” ان وجود مثل هذه القوانين يساعد على حماية الجنود الامريكيين انفسهم عندما يقعون في الأسر ” .

> وبالاشارة الى الاتهامات الاخيرة الموجهة للاستخبارات المركزية الامريكية، سي أي ايه، قالت انجيلينا جولي :” ان على الامريكيين، ادارة الأمور بحيث يظهرون احتراما لغيرهم من البشر، كي يكونوا نموذجا، كدولة ديمقراطية تقود العالم ” .

واكدت انجيلينا جولي على ضرورة محاسبة النفس والتصرفات واتخاذ الاختيارات الصحيحة كأمريكيين حتى يكونوا قدوة.

وفي رد على سؤال بخصوص احتمال العمل في المجال السياسي، اجابت الممثلة الامريكية ان ما تريده فعلا هو المشاركة في اي عمل مفيد، مثل ما كان الحال عندما كانت سفيرة ومبعوثة خاصة، وكذلك عندما عملت سويا مع وزير الخارجية السابق ويليام هيغ، وهي مساهمات ساعدتها في فهم اكبر لكيفية عمل الحكومات والمؤسسات الدولية وبالتالي الوقوف على اسباب فشلها.