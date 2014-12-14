عمرو دياب نجم حفل أقوى تحالف إعلامي

أحيا الفنان عمرو دياب حفلاً ضخماً، أقامته شركة "برومو ميديا" وقناة "الحياة" ورجل الأعمال نجيب سويرس للإعلان، بمناسبة أقوى تحالف إعلامي سيعقد في الفترة المقبلة بين قناة "الحياة"، و"أون تي في"، و"برومو ميديا".

وكان الحفل أسطوري في ديكوراته وإعدادته، وهي عادة الحفلات التي يقيمها رجل الأعمال نجيب ساويرس، ما دفع عمرو دياب للتحدث مع ساويرس على المسرح، وقال له: "نريد حفلاتك القوية كما كان في الماضي".

وأعلن ساويرس أمام الحضور، أنه كان يريد إنشاء قناة منوعات، ولكنه بعد تحالفه مع قناة "الحياة" ألغى الفكرة، في وقت أشار إيهاب طلعت أن هذا التحالف الضخم يضم قناة النهار إلى جانب أربع جرائد من أهم الجرائد في مصر، في حين أكد سيد بدوي رئيس قناة "الحياة" أن هذا التحالف يهدف لتقديم إعلام وطني قوي وتقديم أفكار متميزة خلال الفترة المقبلة.

وقبل إطلالة النجم عمرو دياب، قدّمت فرقة إسبانية عرضاً على المسرح، ثم دخل عمرو الذي حرص على تقديم التحية إلى منظمي الحفل.

وغنى عمرو مجموعة كبيرة من أغانيه، حيث تفاعل معه الجمهور، حتى الفنانين منهم الذين حرصوا على الرقص على أغاني عمرو مثل تامر حبيب.

وحضر الحفل مجموعة كبيرة من النجوم وسط تجهيزات ضخمة، منهم: محمد السبكي، ونيرمين الفقي، ورزان مغربي، وعمرو سعد، وعدد كبير من الإعلاميين والفنانين.