فستان أحلام يعرضها لموجة انتقادات ساخرة

موجة من الانتقادات لاحقت الفنانة أحلام على موقع "تويتر"، بسبب فستانها الذي ارتدته في الحلقة ما قبل الأخيرة من برنامح "أراب أيدول".

وكان الملفت في فستان أحلام، أن الجزء العلوي منه مزين بالريش، الأمر الذي أثار سخرية روّاد "تويتر" معتبرين أن الفستان برعاية "كنتاكي" وهي كلمة اشتهرت أحلام بتردادها.

ومن التغريدات التي كُتبت على "تويتر" : "فستان أحلام النهاردة فكرني ب "كوكو واوا كوكو واوا.. شُعااااع"، كتب أخر: " فستان أحلام برعاية : i believe i can fly"، وإحدى المغردات كتبت: "أنا تعبانه نفسيآ..من فستان أحلام اللي لابسته الليله".

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي