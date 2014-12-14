أخبار عاجلة

8 الصبح - د/رضا حجازي يتحدث عن نظام البوكليت ويكشف حقيقة إقرار"عقوبة السجن" للغش بالإمتحانات -
8 الصبح - تقرير يوضح توزيع الأسئلة والدرجات فى نظام البوكليت الجديد للثانوية العامة -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - شوف مشروع "كوفي شوب متنقل" .. مشروع لثلاث شباب أصدقاء لمواجهة البطالة -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الأحوال المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
جامعة السويس: منى البرنس حصلت على «دورات رقص» بالخارج على نفقة الدولة -
بالصور.. وزير الإسكان يفتتح عددا من المشاريع الخدمية بسوهاج اليوم -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
الإبراشي لمقيم دعوى إسقاط حكم مصرية الجزيرتين: «أنت سعودي أكثر منهم» -
أسامة كمال: «اللي متغطي بأمريكا عريان».. وابن عمك الفتوة مش هيحميك مرتين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

سيميوني: نضم توريس؟ أريد الفوز على فياريال

Google+ Print
سيميوني: نضم توريس؟ أريد الفوز على فياريال سيميوني: نضم توريس؟ أريد الفوز على فياريال

(إفي): تجنب الأرجنتيني دييجو سيميوني المدير الفني لأتليتكو مدريد الإسباني الرد على سؤال بخصوص اهتمام فريقه بضم لاعبه السابق ومهاجم ميلان الإيطالي فرناندو توريس، مشيرا إلى أنه يفضل التركيز في مباراة الأحد أمام فياريال بالجولة الـ15 في الليجا.

وقال سيميوني في مؤتمر صحفي "أنا أحترم فريقي للغاية، الحديث عن لاعبين غيرهم لن يكون أمرا عادلا بعيدا عن الود المحمول تجاه فرناندو وأهميته كلاعب".

وأضاف المدرب "أفضل التركيز في الموجودين معي، يجب على الفتية تقديم مباراة جيدة ضد منافس معقد، وربما من أفضل الفرق التي تلعب في إسبانيا بجانب خطورته الهجومية".

وتابع سيميوني "فرناندو يعرفني ويدرك مدى أهمية اللاعبين الموجودين في الفريق، وبعيد عن أي اسم قد يبدو مهما، أفضل التركيز في الفوز بمباراة فياريال".

وردا على سؤال بخصوص حصول حارس الفريق السابق وتشيلسي الإنجليزي حاليا، البلجيكي تيبو كورتوا على جائزة أفضل رياضي في بلاده "كل ما يحدث لأي لاعب قضى لحظات كبرى معنا أو قدم كل ما لديه يعد مدعاة للفرح".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع