سيميوني: نضم توريس؟ أريد الفوز على فياريال

(إفي): تجنب الأرجنتيني دييجو سيميوني المدير الفني لأتليتكو مدريد الإسباني الرد على سؤال بخصوص اهتمام فريقه بضم لاعبه السابق ومهاجم ميلان الإيطالي فرناندو توريس، مشيرا إلى أنه يفضل التركيز في مباراة الأحد أمام فياريال بالجولة الـ15 في الليجا.

وقال سيميوني في مؤتمر صحفي "أنا أحترم فريقي للغاية، الحديث عن لاعبين غيرهم لن يكون أمرا عادلا بعيدا عن الود المحمول تجاه فرناندو وأهميته كلاعب".

وأضاف المدرب "أفضل التركيز في الموجودين معي، يجب على الفتية تقديم مباراة جيدة ضد منافس معقد، وربما من أفضل الفرق التي تلعب في إسبانيا بجانب خطورته الهجومية".

وتابع سيميوني "فرناندو يعرفني ويدرك مدى أهمية اللاعبين الموجودين في الفريق، وبعيد عن أي اسم قد يبدو مهما، أفضل التركيز في الفوز بمباراة فياريال".

وردا على سؤال بخصوص حصول حارس الفريق السابق وتشيلسي الإنجليزي حاليا، البلجيكي تيبو كورتوا على جائزة أفضل رياضي في بلاده "كل ما يحدث لأي لاعب قضى لحظات كبرى معنا أو قدم كل ما لديه يعد مدعاة للفرح".