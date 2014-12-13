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ضبط متهم هارب وبحوزته 500 قرص مخدر ببورسعيد

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ضبط متهم هارب وبحوزته 500 قرص مخدر ببورسعيد ضبط متهم هارب وبحوزته 500 قرص مخدر ببورسعيد

تمكن النقيب حسام فاضل – ضابط مباحث قسم شرطة المناخ بمديرية امن بورسعيد من ضبط الشقى الخطر محمود على الجنيدى – شهرته “الملقط” مقيم دائرة قسم المناخ – والهارب من التنفيذ علية بالسجن لمدة ثلاث سنوات فى القضية رقم 686 جنح المناخ “مخدرات” و بحوزته عدد ( 500 ) قرص مخدر ” بقصد الإتجار”.
> تم اتخاذ الإجراءات القانونية وبالعرض على النيابة العامة أمرت بحسه اربعة ايام علي ذمة التحقيقات .

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