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15 أبريل المقبل المؤتمر السنوى لاتحاد المستثمرات العرب

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15 أبريل المقبل المؤتمر السنوى لاتحاد المستثمرات العرب 15 أبريل المقبل المؤتمر السنوى لاتحاد المستثمرات العرب

 

جامعة الدول العربية

ينظم اتحاد المستثمرات العرب “مؤتمر الاستثمار العربى المشترك – إرادة وتحديات” الذى سيتم افتتاحه بمقر جامعة الدول العربية يوم 15 أبريل2015 وتختتم فعالياته فى مدينة شرم الشيخ .
> أعلنت ذلك الدكتورة هدى جلال يسى رئيس اتحاد المستثمرات العرب بعد تسلمها جائزة تكريمها وتقديم الدرع الذهبى لها خلال احتفالات الإمارات بعيدها ال43 وذلك من المنظمة العربية للمسؤولية الاجتماعية في دبي ومجلس المرأة العربية.
> وقد وجهت الدكتورة هدى الدعوة لكافة الحضور من رجال وسيدات أعمال للمشاركة فى فعاليات المؤتمر بعد تسلمها الجائزة موضحة أهمية المشاركة فى ذلك المؤتمر خاصة فى هذه الحقبة الزمنية التى تمر بها دول المنطقة العربية بالكثير من التحديات والأزمات مما يتطلب التكاتف والتكامل بين كافة الدول العربية .

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