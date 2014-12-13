أخبار عاجلة

8 الصبح - د/رضا حجازي يتحدث عن نظام البوكليت ويكشف حقيقة إقرار"عقوبة السجن" للغش بالإمتحانات -
8 الصبح - تقرير يوضح توزيع الأسئلة والدرجات فى نظام البوكليت الجديد للثانوية العامة -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - شوف مشروع "كوفي شوب متنقل" .. مشروع لثلاث شباب أصدقاء لمواجهة البطالة -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الأحوال المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
جامعة السويس: منى البرنس حصلت على «دورات رقص» بالخارج على نفقة الدولة -
بالصور.. وزير الإسكان يفتتح عددا من المشاريع الخدمية بسوهاج اليوم -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
الإبراشي لمقيم دعوى إسقاط حكم مصرية الجزيرتين: «أنت سعودي أكثر منهم» -
أسامة كمال: «اللي متغطي بأمريكا عريان».. وابن عمك الفتوة مش هيحميك مرتين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. موضة
  5. سيدتي

الفرو يزيد إطلالات النجمات أناقة وفخامة

Google+ Print
الفرو يزيد إطلالات النجمات أناقة وفخامة الفرو يزيد إطلالات النجمات أناقة وفخامة

السبت 13-12-2014 16:17

لطالما عُرف عن الفرو أناقته وفخامته، وفي أيّ مناسبة رسميّة، أو فوق أيّ فستان سهرة طويل. نرتدي معاطف الفرو في الشتاء لتحمينا من البرد، و كي نبقى في قمّة أناقتنا. من المؤكّد أنّه يبقى المفضّل للنجمات في هذا الفصل، بفضل ما يوحي به من الثراء والفخامة. لذلك، نرى الكثيرات منهن ينتظرن الشتاء بفارغ الصبر حتى يرتدين معاطفهن الثمينة المصنوعة من الفرو.
وقد لاحظنا في هذا العام أنّ الفرو كان أحد أهمّ قطع الموضة، وقد استعمله مصمّمو الأزياء تقريباً في كلّ شيء، حيث لم يكتفوا بالمعاطف. كذلك هو رائج بطريقة رسميّة وطريقة معاصرة وشبابية؛ وهذا ما لاحظناه في إطلالات النجمات، إذ اختاره البعض منهن للمناسبات الكبيرة، فوق فساتين السهرة، مثل ما فعلت مصمّمة الأزياء Rachel Zoe، وعارضة الأزياء Selita Ebanks، وإليسا، فيما بعضهن اخترنه لإطلالات صباحيّة عمليّة، مثل: Alexa Chung، وMary Kate Olsen، وهبة نور، وميريام فارس. البعض الآخر اخترنه مع إطلالات تجمع بين الكاجوال والرسمية، مثل: Kate Moss، Olivia Palermo، وHailee Steinfeld، Leigh Lezark. أما هيفاء وهبي و Rita Ora، وبعض سواهما، اخترن ارتداءه بطريقة عصرية.
وبجميع الطرق، نجحت معاطف أو أوشحة الفرو في أن تضيف لمسات فخمة وأنيقة جداً إلى إطلالات النجمات، فشاهدي الصور التي جمعناها لك، واستوحي من إطلالة النجمة المفضّلة لديك.

سيعجبك أيضاً:

 

 

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي