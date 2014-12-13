الفرو يزيد إطلالات النجمات أناقة وفخامة

لطالما عُرف عن الفرو أناقته وفخامته، وفي أيّ مناسبة رسميّة، أو فوق أيّ فستان سهرة طويل. نرتدي معاطف الفرو في الشتاء لتحمينا من البرد، و كي نبقى في قمّة أناقتنا. من المؤكّد أنّه يبقى المفضّل للنجمات في هذا الفصل، بفضل ما يوحي به من الثراء والفخامة. لذلك، نرى الكثيرات منهن ينتظرن الشتاء بفارغ الصبر حتى يرتدين معاطفهن الثمينة المصنوعة من الفرو.

وقد لاحظنا في هذا العام أنّ الفرو كان أحد أهمّ قطع الموضة، وقد استعمله مصمّمو الأزياء تقريباً في كلّ شيء، حيث لم يكتفوا بالمعاطف. كذلك هو رائج بطريقة رسميّة وطريقة معاصرة وشبابية؛ وهذا ما لاحظناه في إطلالات النجمات، إذ اختاره البعض منهن للمناسبات الكبيرة، فوق فساتين السهرة، مثل ما فعلت مصمّمة الأزياء Rachel Zoe، وعارضة الأزياء Selita Ebanks، وإليسا، فيما بعضهن اخترنه لإطلالات صباحيّة عمليّة، مثل: Alexa Chung، وMary Kate Olsen، وهبة نور، وميريام فارس. البعض الآخر اخترنه مع إطلالات تجمع بين الكاجوال والرسمية، مثل: Kate Moss، Olivia Palermo، وHailee Steinfeld، Leigh Lezark. أما هيفاء وهبي و Rita Ora، وبعض سواهما، اخترن ارتداءه بطريقة عصرية.

وبجميع الطرق، نجحت معاطف أو أوشحة الفرو في أن تضيف لمسات فخمة وأنيقة جداً إلى إطلالات النجمات، فشاهدي الصور التي جمعناها لك، واستوحي من إطلالة النجمة المفضّلة لديك.

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