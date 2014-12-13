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النيابة تُحقق فى وفاة محتجز داخل قسم شرطة مينا البصل غرب الإسكندرية

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النيابة تُحقق فى وفاة محتجز داخل قسم شرطة مينا البصل غرب الإسكندرية النيابة تُحقق فى وفاة محتجز داخل قسم شرطة مينا البصل غرب الإسكندرية

اللواء أمين عز الدين، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية

 

تجرى نيابة مينا البصل غرب اﻷسكندرية تحقيقات موسعة بشأن وفاة متهم توفى داخل حجز قسم شرطة مينا البصل لبيان سبب وفاته ووجود شبهة جنائية وراء الحادث من عدمه .

تلقت النيابة اخطارا من الشرطة يغيد بوفاة احد المحتجزين على ذمة قضية اتجار بالمواد المخدرة وعلى الفور انتقل اسلام مقلد وكيل النيابة الى ديوان القسم لسؤال المحتجزين والاطلاع على دفاتر احوال القسم للتأكد ان احتجازه وفقا للقانون .

وبسؤال ضباط القسم قرروا ان المتوفى محجوز على ذمة فضية اتجار بالمواد المخدرة و حدث له ضيق تنفس اثناء وجوده بغرفة الحجز فقاموا بإخراجه على الفور و توفى قبل وصول الاسعاف.

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