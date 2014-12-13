ضبط آسيوي يروج 4 كلغ هيروين في سكن عمال

ضبطت شرطة أبوظبي، بالتنسيق مع شرطة دبي، عاملاً آسيوياً، للاشتباه بترويج 437 كبسولة مخدرة (هيروين)، تزن 4 كيلو غرامات، وُجدت بحوزته في سكن عمالي بمدينة العين. وقال العقيد سلطان صوايح الدرمكي، رئيس قسم مكافحة المخدرات في إدارة التحريات والمباحث الجنائية، إن «القسم» تلقى معلومات مؤكدة، مؤخراً، تفيد بأن أحد الأشخاص (باكستاني) يحوز (مخدرات) بقصد الترويج. وأضاف: بعد التأكّد من صحّة تلك المعلومات، تم تقنين الإجراءات، وتشكيل فريق أمني للتحرّي فوراً عن الممنوعات، ومتابعتها ورصد موقعها، ومراقبة وضبط المتورّط بحيازتها.

وذكر أن المهمة أسفرت عن ضبط المشتبه «ص. خ. أ» (27 سنة) ، على الرغم من الحذر الشديد الذي اتسم به المروّج، وأسلوبه الإجرامي الحذر لعدم إثارة أي شكوك حوله، موضحاً أنه ضُبط بحوزته (5 كبسولات) في مركبته، بينما ضُبطت باقي الكمية (432 كبسولة) مخبأة في سكنه العمالي الذي يقيم فيه. وباستجواب المشتبه، اعترف بأن الكمية المخدرة تخصّه، بقصد الترويج، وتمت إحالته مع المحرّزات المضبوطة إلى جهات الاختصاص، استكمالاً لإجراءات التحقيق في ملابسات الواقعة. وثمّن رئيس قسم مكافحة المخدرات، الدور المميز لفريق العمل الذي شارك في هذه العملية، ومدى كفاءة وتمرّس كادره الذي قضى على الأحلام الزائفة للمروّج بالثراء، والإضرار بأفراد المجتمع.

وختاماً، أكد العقيد الدرمكي حرص شرطة أبوظبي على محاربة آفة المخدرات، وتعزيز مفهوم الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني؛ تكريساً للوعي بالوقاية منها وحماية مكتسباتنا الوطنية وثروتنا البشرية من مخاطرها، من خلال رفع وعيهم بالآثار الضارة التي تسببها المؤثرات العقلية؛ لافتاً إلى أن دور المواطن والمقيم في هذا الجانب، يكمن في توفير المعلومات اللازمة والإبلاغ عن المشبوهين أو الخروقات القانونية.