بلاغ سلبي بوجود عبوة ناسفة بجوار نادي القضاة بالمنيا

فحص خبراء المفرقعات بالمنيا، بلاغاً سلبياً بالعثور علي قنبلة بدائية بجوار نادي القضاة، وتبين عدم وجود أي متفجرات.

> تلقي اللواء أسامة متولي مدير أمن المنيا، إخطاراً من اللواء هشام نصر مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد بورود بلاغ إلي قسم المنيا من الأهالي بوجود جسم غريب ملقي أسفل سيارة بجوار نادي القضاء بالمنيا، ويشتبه في كونه قنبلة بدائية.

إنتقل فريق من خبراء المفرقعات وقوات من الحماية المدنية لفحص الجسم الغريب، وقامت قوات الشرطة بفرض كردون أمني حول المنطقة وتم إغلاق الطريق لحين الإنتهاء من الفحص، وتبين أن البلاغ سلبي.