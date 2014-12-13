الأمن يمنع باحثة أميركية مرموقة من دخول مصر

منعت السلطات المصرية، السبت، باحثة أمريكية مرموقة في معهد كارنيجي للسلام من الدخول لأراضيها لحضور مؤتمر أكاديمي وجهت إليها دعوة للمشاركة به.

وقالت وسائل إعلام رسمية إن الأجهزة الأمنية عبرت عن رفضها لدخول «دان»، التي سافرت إلى مصر قادمة من إسطنبول واضطرت بعدها للسفر نحو فرانكفورت.

وقابلت كبيرة باحثي معهد كارينجي للسلام، الأمريكية ميشيل دان، بالاستهجان، حيث كتبت على حسابها الشخصي على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، «يوجد مصريون يشتكون من عدم حديثي بشكل كاف عن وجهات النظر التي تصب في صالح الحكومة، ولكن حينما تتم دعوتي من قبل مجموعة موالية لها يتم رفض دخولي للبلاد».

جدير بالذكر أن «دان» تعمل في برنامج حول الشرق الأوسط بمركز كارينجي للسلام الدولي، وتحقق في التغييرات السياسية والاقتصادية في البلاد العربية، وبالأخص مصر، وسبق لها العمل في وزارة الخارجية الأمريكية بين عامي 1986 و2003، وعلقت مؤخرا حول وضع جماعات حقوق الإنسان في مصر، وأدانت تعرضها لضغوطات من قبل السلطات.