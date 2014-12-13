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بلاغ ضد وزير الإسكان بسبب انقطاع المياه 4 أيام عن مركز مطاي

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تقدم عشرات المحامين بمركز مطاي بالمنيا، السبت، ببلاغ أمام النيابة العامة ضد وزير الإسكان والمسؤولين بشركة المياه، وذلك بسبب انقطاع مياه الشرب عن 200 ألف نسمة، عدد الأهالي بالمركز، لمدة 4 أيام متصلة، بسبب انفجار الخطوط العمومية.

ويتهم البلاغ الوزير ومسؤولي شركة المياه بالمنيا بإهدار المال العام في مشروعات المياه وتركيب خطوط غير مطابقة للمواصفات.

قال محمد صقر المحامي، إنه قدم و27 من المحامين بلاغاً أمام النيابة العامة بمركز مطاي، جاء فيه أن حالة من الغضب الشديد تسيطر على أهالي مدينة مطاي بعد انقطاع المياه منذ نحو 4 أيام متصلة دون عودة حتى الآن، بسبب كسر بخط 36 بوصة.

واتهم البلاغ وزير الإسكان والمسؤولين بشركة المياه والمقاول المنفذ للمشروع بالإهدار العمدي للمال العام، موضحاً أن هذا العطل في ذات المكان يتكرر كل مدة، وتابع بقوله: «أين المحطة القديمة التي تم صرف أكثر من 2 مليون جنيه عليها لتكون جاهزة للعمل كاحتياطي في حال حدوث عطل».

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