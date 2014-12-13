غداً .. بدء مؤتمر دولي لدار التحرير لمواجهة الإرهاب

تنظم مؤسسة دار التحرير للطبع والنشر غدا “الأحد” المؤتمر الدولى لمواجهة الإرهاب تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي وبمشاركة نخبة من المختصين بمحاربة الإرهاب من مصر والعالم .

تبدأ فعاليات المؤتمر الذى يستمر يومين بجلسة افتتاحية عن الإرهاب،ثم تتوالى جلسات المؤتمر لتشمل المحور الاقتصادي،المحور الأمني، المحور الديني، والمحور الفكري والإعلامي والفنى،وفى اليوم الثانى يناقش المؤتمر المحور السياسي،ومحور الشباب والتعليم ويختتم فى الساعة الثانية ظهرا بالجلسة الختامية والتوصيات.

ويشارك في المؤتمر خبراء في مجالات الأمن والاستراتيجية والفن والفكر والإعلام والتعليم الجامعي والاقتصاد،وقيادات سياسية،ومنشقون عن جماعة الاخوان الارهابية وغيرها من الجماعات الإسلامية.

وكانت مؤسسة دار التحرير للطبع والنشر قد عقدت اليوم مؤتمرا صحفيا،للوقوف على آخر ترتيبات”المؤتمر الدولى لمواجهة الإرهاب”،شارك فيه جلاء جاب الله رئيس مجلس ادارة دار التحرير و فهمى عنبة رئيس تحرير جريدة الجمهورية واللواء سامح سيف اليزل رئيس مركز الجمهورية الاستراتيجى.

وقال الكاتب الصحفى جلاء جاب الله “إن المؤتمر الدولى لمواجهة الإرهاب يرعاه الرئيس عبد الفتاح السيسى ويعد خطوة على طريق المواجهة الصعبة التي تقوم بها مصر للقضاء على هذا الخطر،وأن المؤتمر يمثل رسالة للعالم لتوضيح كل رؤى وأبعاد الإرهاب الذي يريد أن ينال من مصر،مشيرا إلى أن الإعلام المصرى مطالب بأن يواجه الإعلام المغرض.

وأكد أن المؤتمر سيخرج بإعلان جريدة الجمهورية ضد الارهاب،لافتا إلى أنه لابد من صدور قانون حرية تداول وتدفق المعلومات،وقال “العالم لم يعد يعترف إلا بالحقيقة،وأنه سيكون هناك مواجهة حقيقية خلال المؤتمر تثبت دور الإعلام فى مواجهة الإرهاب.

وأوضح أن المؤتمر سيتناول ستة محاور رئيسية هي المحور الأمني،والدينى والاقتصادى والفكرى والاعلامى والفنى والسياسى والشباب والتعليم،مشددا على أن المؤتمر سيعرض دور الإعلام فى مواجهة الأرهاب من منطلق ضرورة مقابلة الفكر بالفكر،والحجة بالحجة.

وقال “إن المؤتمر سيعرض بعض الدراسات العلمية المقدمة من الجامعات المصرية ولاسيما ورقة عمل مقدمة من كلية الإعلام بجامعة القاهرة حول حقيقة مشكلاتنا الإعلامية،منوهاإلى أن التائبين والمنشقين عن جماعة الأخوان والجماعات الاسلامية سيعرضون أفكارهم وآرائهم لمواجهة هذا الخطر،في اطار الدعوة التى سيقدمها المؤتمر لعمل مراجعات فقهية .

> وشدد جاب الله على أن مؤسسة دار التحرير تنظر إلى ما بعد المؤتمر وإلى ما ستسهم به من خلال الأفكار والدراسات واوراق العمل التى ستقدم خلال المؤتمر في ايجاد حلول عملية ملموسة وواقعية لمواجهة خطر الارهاب حتى نصل بهذه الافكار إلى الانسان والمواطن المعنى الأول بمواجهة الأرهاب.

ولفت الكاتب الصحفى فهمي عنبة رئيس تحرير جريدة الجمهورية غلى أن الجريدة بدأت بالفعل بعقد مؤتمرات ولقاءات موسعة مع الشباب الجامعي،وشباب الثورة،ومراكز الشباب على مستوى الجمهورية للتحاور معهم من أجل الوصول إلى أفكارهم لأنهم الفئة المستهدفة دائما من قبل الفكر الأرهابي،وقال ” بدأنا بعقد لقاءات مع طلاب جامعة طنطا،وسوف نقعد لقاءات مع طلاب جامعة القاهرة،من اجل توعية وتثقيف شبابنا في مواجهة الخطر الذى يحاك له.مشددا على أن هناك محاور هامة للشباب خلال المؤتمر .

وأكد اللواء سامح سيف اليزل ، رئيس مركز الجمهورية للدراسات الأمنية والاستراتيجية،أن السياسة بها أشياء كثيرة ليس من الضرورى أنها تعمل جميعها لصالح المجتمع،مشددا على أن المؤتمر سيخرج بمجموعة من التوصيات وليست تعليمات لأحد،وقال:”لن نكون أوصياء على المسئولين بالدولة لأن الرؤية الموضوعة حاليا لمواجهة هذا الخطر أكبر وأشمل.

ونوه سيف اليزل إلى أن الإرهاب الآن يختلف عن إرهاب التسعينيات من القرن الماضي،و يجب التعلم من أخطاء الماضى،مشيرا إلى أن بعض المنشقين عن الجماعات الارهابية قاموا بمراجعات فكرية بعد خروجهم من السجن، بينما البعض الآخر لم يهتم بالمراجعة الفكرية وخرجوا من السجن مثلما كانوا،لافتا إلى أنه من المقرر أن يشارك فى المؤتمر نخبة من الخبراء والمحاضرين الدوليين في مجال الأرهاب من الجامعة البريطانية ومن الوطن العربي،موضحا أن المؤتمر سيخرج بتوصيات جيدة تحظى بقبول الجميع .