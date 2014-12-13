ضبط موظف بالمعاش أثناء الحفر والتنقيب عن الآثار داخل منزله بأسوان

تمكنت مباحث السياحة والآثار بأسوان من ضبط موظف بالمعاش أثناء قيامه بالحفر والتنقيب عن الآثار بمنزله بمدينة أسوان.

وكانت معلومات وردت إلى العميد عبد الوهاب مصطفى مفتش مباحث السياحة والآثار لمنطقة جنوب الصعيد تفيد قيام بعض الأشخاص بالتنقيب عن الآثار داخل منزل في منطقة الشونة بمدينة أسوان.

> وعقب إجراء التحريات اللازمة وتقنين الإجراءات، قامت حملة أمنية من مباحث السياحة والآثار برئاسة العقيد أبو الحجاج كمال، رئيس مباحث السياحة و المقدم محمد خلف من وحدة مباحث السياحة والرائد أحمد اللقاني بشرطة السياحة والآثار بمداهمة منزل “محمد ع إ” صاحب المنزل موظف على المعاش، وتم العثور على حفره بداخلها بوابة يها جدار عليه نقوش أثرية ورسومات بارزة تبدو كواجهة لمعبد فرعوني ، وتم التحفظ على المنزل لحين تشكيل لجنة أثرية والعرض على النيابة.