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الصحة : نتائج المعامل المركزية أكدت إصابة طفل من سوهاج بإنفلونزا الطيور

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الصحة : نتائج المعامل المركزية أكدت إصابة طفل من سوهاج بإنفلونزا الطيور الصحة : نتائج المعامل المركزية أكدت إصابة طفل من سوهاج بإنفلونزا الطيور

أرشيفية

أكدت نتائج تحاليل المعامل المركزية اليوم إيجابية إصابة طفل عمره 3 سنوات من محافظة سوهاج إدارة “دار السلام” بفيرس N5H1 (إنفلونزا الطيور)، حيث ظهرت عليه الأعراض بتاريخ 8 / 12 / 2014، وقد سبق تعرضه لطيور نافقة بالمنزل وهو تحت العلاج بمستشفى حميات سوهاج من تاريخ 9 / 12 / 2014 وحالته الصحية مستقرة.

وبهذا يصبح إجمالي أعداد الإصابة بمرض إنفلونزا الطيور خلال عام 2014 حتى الآن 17 حالة (7 حالات شفاء، 2 حالة تحت العلاج، 8 حالات وفاة).

وتهيب وزارة الصحة والسكان بالمواطنين الذين يتعاملون مع الدواجن بالتوجه الفوري لأقرب مستشفى لتلقي الخدمة الصحية في حالة ظهور أعراض إنفلونزا عليهم، حيث إن تلقي المصابين لمرض إنفلونزا الطيور لعقار التاميفلو خلال أول 24 ساعة من بدء ظهور الأعراض يزيد من معدلات الشفاء من المرض ويقلل من معدلات الوفاة.

وتنصح وزارة الصحة المواطنين الذين يتعاملون مع الدواجن بضرورة تغطية الفم والأنف عند التعامل مع الدواجن وغسل الأيدي بالماء والصابون بعد التعامل مع الطيور وعدم اصطحاب الأطفال لأماكن تربية الطيور أو الذبح، وكذلك ضرورة فصل الطيور عن أماكن المعيشة.

 

أ ش أ

 

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