القبض على 5 متهمين بتهمة اغتصاب مضيفة ” ملهى ليلي ” بالجيزة

نجحت أجهزة الأمن بالجيزة، اليوم السبت، فى القبض على 5 أشخاص اختطفوا مضيفة واغتصبوها تحت تهديد السلاح بمدينة كرداسة.

وكشفت تحقيقات المقدم عصام نبيل رئيس مباحث مركز شرطة كرداسة، أن المضيفة تعمل فى ملهى ليلى، وان المتهمين تتبعوا خطواتها ونجحوا فى اختطافها تحت تهديد السلاح وهربوا بها الى مكان نائى ثم اغتصبوها.

> والقت قوات الامن بقيادة اللواء مجدى عبد العال نائب مدير أمن الجيزة واشراف اللواء مصطفى عصام رئيس قطاع الامن العام بالقاهرة والجيزة القبض على المتهمين، بعدما نجح ضباط المباحث باشراف اللواء مصطفى جرير مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن الجيزة فى تحديد هوية المتهمين الخمسة، وخرجت مأمورية أمنية مكبرة استهدفت مكان وجود المتهمين الخمسة بمنازلهم وتم القبض عليهم.

واعترف الجناة امام ضباط المباحث بارتكابهم للواقعة، تحت تأثير المواد المخدرة، وتم عرض المتهمين على الضحية التى تعرفت عليهم، مؤكده أنهم تناوبوا اغتصابها تحت تهديد السلاح فى مكان نائى وبعدما انتهوا من جريمتهم القوها فى الشارع وفروا هاربين.

وامر اللواء محمد كمال الدالى مدير أمن الجيزة بتحرير محضر بالواقعة والتحفظ على المتهمين داخل ديوان مركز شرطة كرداسة لحين عرضهم على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات معهم.