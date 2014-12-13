ضبط تشكيل عصابى متهم بقتل”تاجر خردة” بالمنوفية وبحوزتهم 60 كيلو بانجو وطفل مخطوف

ألقت قوات أمن المنوفية اليوم السبت القبض على تشكيل عصابى مكون من 12 شخص متخصص فى الاتجار فى المواد المخدرة وسرقة السيارات وذلك عقب قتلهم تاجر خردة اثناء محاولتهم خطف والد زوجته وعثر بحوزتهم على اسلحة نارية وكميات كبيرة من المخدرات وطفل مخطوف تم تحرير محضر بالواقعة .

تلقى اللواء ممتاز فهمى مدير أمن المنوفية إخطارا من مستشفى شبين الكوم الجامعى بوصول محمود عاطف احمد عثمان 22 سنة تاجر خرده ومقيم قرية ام خنان مصابا ( جرح رضى بالبطن ) وتوفى عقب وصوله متأثرا باصابته ادعاء طلق نارى .

بسؤال اشقائه اتهموا كلا من هلال عبدالجليل سيد عفيفى سن 48 تاجر خرده ( والد زوجة المجنى عليه ) واشقائه ( سيد – عفيفى ) المقيمين بناحية كفر ابشيش باحداث اصابته التي أودت بحياته

تبين من الفحص قيام مجهولين باختطاف المتهم الأول ( والد زوجة المجنى عليه ) وتم تشكيل فريق بحث ” برئاسة مدير إدارة البحث الجنائى بالاشتراك مع رئيس فرع الامن العام وضباط إدارة البحث الجنائى ووحدة مباحث مركزى( قويسنا – الباجور ) .

واسفرت جهود فريق البحث الى قيام كلا من محمد .ن .م . ع 37 سنة عاطل ومقيم قرية تلبنت ابشيش وله محل إقامة اخر بمدينة بنها – قليوبيه والسابق اتهامه والحكم عليه في ( 12 ) قضية ( مخدرات – قتل – شروع في قتل – سلاح نارى – خيانة امانه ) المطلوب ضبطه للتنفيذ عليه في القضية رقم 14262 لسنه 2012 جنح المطريه ” أقراص مخدره ” حبس سنه والسيد .س .أ . ع 28 سنة عاطل ومقيم قرية ميت الوسطى سبق اتهامه في ( 8 ) قضايا ( سلاح – مخدرات – ضرب – سرقه ) وإبراهيم .ن .م. ع . 19 سنة عاطل ومقيم قرية ميت الوسطى – دائرة مركز الباجور وعبدالغفار .ع .ع . 28 سنة عاطل ومقيم قرية تلبنت ابشيش – مركز الباجور .. سبق اتهامه في ( 3 ) قضايا ( مخدرات – سرقة – مقاومة سلطات ) وحماده .م .ع . أ 25 سنة عاطل ومقيم طوخ – قليوبية ومحمد .س .م . م 28 سنة عاطل ومقيم طوخ – قليوبية وماهر .ر .أ . أ .. 23 سنة عاطل ومقيم طوخ – قليوبية ومصطفى .ي .ع . ع 25سنة عاطل ومقيم قرية سنجلف – دائرة مركز الباجور .. سبق اتهامه في ( 2 ) قضية ( مخدرات وذخيره – إيصال امانه ) ومطلوب ضبطه في القضايا ( 4565 لسنه 2009 جنح الباجورالمستأنفه برقم 3420 لسنه 2014 ” تبديد ” حبس شهر 7047 لسنه 2012 جنح الباجور ” ضرب ” ) وهانى .أ . ع 26 سنة عاطل ومقيم المقاطع – مركز الباجور وشريف .م .ع . أ 25 سنة عاطل ومقيم سبك الضحاك – مركز الباجور .. سبق اتهامه في قضية ( سلاح ابيض ) ومحمد .ص .م . ع 22 سنة عاطل ومقيم تلبنت ابشيش– مركز الباجور واحمد .ن .م . ع 28 سنة عاطل ومقيم ميت الواسطى– مركز الباجور .

وقاموا بتكوين تشكيلا عصابيا يتزعمه ( الأول ) تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة والأسلحة النارية وسرقة السيارات .

>وضافت التحريات بقيام التاسع بسرقة سلاح نارى عباره عن ( بندقية آليه عيار 7.62 × 39 ) وكمية كبيرة من الأقراص المخدرة ولفافات نبات البانجو المخدر من الأول وإخفائها طرف هلال .ع . ع ..( المختطف ) وعند مطالبته للأخير بردها رفض ذلك على اثر ذلك قام الأول ومعه كــــــــلا مــــن (الثانى– الثالث – الثامن – العاشر –الحادى عشر –الثانى عشر ) بالتوجه لمسكنه حاملين اسلحه ناريه ( آلى–طبنجه ) لخطفه واجباره على إعادة السلاح النارى والمواد المخدرة .

> وعند اقتحامهم لمسكنه والسيطرة عليه تدخل زوج نجلته ” المتوفى ” لمنعهم من اختطافه الا ان المتهمان ( الحادى عشر –الثانى عشر ) قاما باطلاق الاعيرة النارية صوبه والتي أودت الى اصابته ووفاته وتمكن باقى المتهمين من اختطاف المدعو هلال .ع .ع والتوجه به الى مزرعه دواجن مهجورة بناحية زاوية بلتان – مركز طوخ–قليوبية .

وتم تقنين الإجراءات ..وقامت مأمورية من ضباط إدارة البحث الجنائى بالتنسيق مع امن القليوبية وتمكنت من ضبط المتهمين ( منالثانى حتى السابع ) وبحوزتهم الاتى سلاح نارى عباره عن ” بندقيه خرطوش ” تحمل رقم 18520 وسلاح نارى عباره عن ” طبنجه عيار 9 مم ” ماركة حلوان تحمل رقم 11084431 و ( 21 ) لفافة كبيرة الحجم لنبات البانجو المخدر تزن 60 كجم و ( 35 ) كرتونه تضم مواد مخدرة ، مدرجه بالجدول و ( 124 ) كرتونه لادوية جميعها خاصة بالتأمين الصحى وغير مخصصه للبيع والسيارة رقم ( 9185 ق أ ص ) ماركة ميتسوبيشى لانسر وسيارة بدون لوحات معدنيه ماركة شيفروليه حمراء اللون – شاسيه رقم 218259 .

بالكشف عن السيارتين تبين ان السيارة الأخيرة مبلغ بسرقتها في المحضر رقم 34264 جنح مركز طوخقليوبية لسنه 2014 .. بتاريخ 27/9/2014م عن بلاغ محمود ماهر محمد محمد .

كما تم العثور على طفل صغير قرر انه يدعى سيف احمد نادر عمر ثلاث سنوات وان احد اقاربه قام بتركه رفقة المتهمين المضبوطين .

بمواجهة المتهمين اعترفوا بحيازتهم للأسلحة النارية والمواد المخدرة وقيامهم باخفاء هلال . ع وبمواجهة الأخير .. ارشد عن السلاح النارى الذى تبينانه عبارة عن بندقية آليه عيار 7.62 × 39 تحمل رقم 07433 ” تم ضبطها ” .