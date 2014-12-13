"أراب أيدول": نجوم سوريا يطمعون باللقب وأحلام تترك النتيجة مفتوحة

يُسدل الليلة الستار على فعاليات برنامج "أراب أيدول"، ويُعلن اسم الفائز بلقب "محبوب العرب" للموسم الثالث، بعد احتدام المنافسة بين المتسابقين الثلاثة حازم شريف من سوريا، وماجد المدني من السعودية، وهيثم خلايلي من فلسطين. وبرغم أنّ الاتجاهات وكواليس البرنامج تُشير إلى حصول حازم على لقب "أراب أيدول" لعام 2014، فإن الساحة لا تخلو من توقّعات أخرى تقول إنّ اللقب سيكون من نصيب ماجد، فيما تتضاءل فرص المتسابق الفلسطيني هيثم خلايلي، بسبب فوز محمد عساف في العام الماضي باللقب.

والدلائل التي تُشير إلى فوز حازم تجلّت في الأمس بجرعة كبيرة من الدعم، من خلال وجود ممثلين سوريين في الستوديو، على رأسهم محمود نصر وكاريس بشّار، اللذان تمنّيا الفوز لحازم، معتبرين أنّه موهبة تستحقّ أن تحظى بفرصتها في عالم الغناء، ومشدّدين على أنّ فوزه سيكون فرحة لأهله ولبلده سوريا، التي باتت بحاجة إلى شيء يفرحها.

كذلك هو الأمر بالنسبة إلى هيثم، الذي تلقّى دعماً كبيراً ومؤازرة من نجل الرئيس الفلسطيني ياسر عبّاس، الذي اعترف بأنّ "فلسطين بحاجة إلى انتصارات، وهيثم هو انتصارنا الحقيقي، بينما لم يحضر أيّ ممثل سياسي أو فني لدعم المدني، واقتصر الأمر على والده وشقيقه".

وبوصول المشتركين الثلاثة إلى هذه المرحلة، يؤكّدون أنّهم يملكون قدرات غنائية كبيرة، تؤهّلهم للحصول على اللقب، فيما يبقى نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي على توقّعهاتهم بفوز حازم، الذي يستحقّ اللقب لفنّه وخبرته، على خلاف بقية المشتركين في برنامج "أراب أيدول"؛ فهل ستصدق توقّعاتهم؟! وفي هذا الإطار، ثمّة من رأى أنّ الساحة الغنائية العربية تفتقر إلى فنان ومطرب سعودي شاب. وبالتالي، سيدفع البرنامج بلقبه ليكون من نصيب ماجد، الذي انتقل خلال مراحل التصفيات الأولية والنهائية بسلاسة، وهي فرصته التي جاءت إليه على طبق من ذهب، بعد أن وقف لعدّة مرات في دائرة الخطرح فهل سينصفه البرنامج بعد هجوم شقيقه فارس على البرنامج العام الماضي نتيجة عدم وصوله إلى المرحلة التي كان يطمح إليها؟!

ديو نانسي ووائل

بعد أن أنهى حازم أداء أغنية "بيت جدّي" للفنان عاصي الحلاني، علّقت نانسي بالقول: "مين منّا ما بحبّ الشام من القلب. اشتقنا إلى الشام وناسها"، وعبّرت عن فخرها بوجود موهبة مثل حازم في البرنامج. أمّا وائل كفوري فقال: "خلص الحكي"، لتردّ نانسي عليه بأغنيته الجديدة. وهذا الأمر جعل البعض يتساءل بالقول: "هل نانسي تطمح بإلى ديو غنائي مع وائل، لا سيما أنّه لم يبارك الديو الذي جمعه مع يارا، والذي تداوله نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي".

أحلام ونتيجة مفتوحة

تركت الفنانة أحلام النتيجة مفتوحة، ولم تحسم قرارها، برغم إحساسها الذي لا يخيب باسم الفائز. وهي لطالما أعطت توقّعات ناجحة، عندما تتبع إحساسها. لكنّها في حلقة الأمس حيّرت الجمهور، لا سيّما بسؤالها الذي طرحته على المشتركين: "مَن منكم سيكون "أراب أيدول؟"، وكانت تريد نتيجة بعيدة من الدبلوماسية، حيث قالوا لها: "هيثم وحازم سيحملان اللقب الليلة".

وجود لجنة التحكيم في المؤتمر

وتعقد مجموعة MBC الليلة مؤتمراً صحافياً، يتحدّث فيه الفائز باللقب، إلى جانب لجنة التحكيم وممثلين عن المجموعة، وسط حضور كبير للصحافة العربية، من أجل تغطية حفلة تتويج الرابح، بمشاركة الفنان الإماراتي حسين الجسمي، الذي سيُحيي السهرة اليوم.

كواليس:

تململ الجمهور من وقت الحلقة ووجود التقارير الطويلة المتعلقة بالمشتركين.

كلام اللجنة بعد أداء كل مشترك كان من الممكن اختصاره.

الممثلان السوريان كاريس بشار ومحمود نصر يسرقان الأضواء.

ماجد المدني يشعر بالحرّ الشديد قبل أداء وصلته ويضطر إلى مسك ورقة للتهوئة.

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