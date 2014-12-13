ابنتا لميس تدخلان عالم الشهرة بمليون دولار

بدأت القنوات العربية ومن بينها شبكة قنوات MBC ببث إعلان صور بأحدث التقنيات السينمائية يروج لإحدى ماركات حفاضات الأطفال الشهيرة في منطقتيّ: أفريقيا والشرق الأوسط فقط، وحقق الإعلان نسبة مشاهدة عالية لكون بطلته الممثلة التركية توبا بويوكستون التي تظهر فيه كأم سعيدة بحفاضات صحية تحافظ على جفاف وحيوية أطفالها.

ويظهر معها في الفيلم الإعلاني 16 طفلاً وطفلة من بينهم حسبما أكدت الصحافة التركية توأميها مايا وتوبراك، حيث وافقت على ظهورهما معها في هذا الإعلان بعد توقيعها عقداً مدته عام ، ستقدم خلاله 4 أعلانات تلفزيونية مقابل (مليوني و400 ألف ليرة تركية) أي ما يوازي مليون دولار أمريكي.

ولم تنف أو تؤكد توبا بويوكستون لليوم صحة ما نشر حول سماحها لتوأميها بالظهور معها في الفيلم الإعلاني.