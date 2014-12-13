نص خطاب الرقابة بإجازة عرض "حلاوة روح"

يستعدّ المنتج محمد السبكي، مرّة أخرى، لإعادة طرح فيلم "حلاوة روح" في دور العرض، تنفيذاً لحكم المحكمة الإدارية العليا الصادر في الدعوى ٥٦٨٨٩ لسنة ٦٨ بتاريخ ٢٥-١١-٢٠١٤.

وبناء على ذلك، قرّرت هيئة الرقابة على المصنّفات الفنيّة الموافقة على إعادة عرض الفيلم تجارياً في 24 ديسمبر الجاري، من دون أيّ محذوفات رقابيّة.

وكانت هيئة الرقابة قد وجّهت خطاباً إلى شركة السبكي للإنتاج الفني، تُجيز فيه عرض الفيلم.

وكتبت الرقابة في خطابها: "تنفيذاً لحكم المحكمة الإدارية العليا الصادر في 25 نوفمبر 2014، سيتمّ عرض الفيلم تجارياً في 24 ديسمبر 2014".

وأوصت الرقابة بعرض الفيلم من دون حذف أيّ من مشاهده، التي كانت سبباً في إيقافه، حينما كان جاهزاً للعرض في أبريل 2014.

والفيلم من بطولة: "هيفا وهبي، باسم سمرة، محمد لطفي، صلاح عبد الله"، ومن تأليف علي الجندي وإخراج سامح عبد العزيز.

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