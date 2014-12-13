تعرفي إلى أسرار العسل في تغذية الشعر!

لا يتمتع العسل بفوائد تجميلية على البشرة فحسب، وإنما يتعدى ذلك ليشمل الشعر أيضًا. فالعسل هو مرطب رائع لفروة الرأس لاسيما وإن قمت بمزجه مع بعض المكونات الأخرى التي قد تزيد من فعاليته.

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تعرفي عن قرب على استخدامات العسل في مراحل العناية بالشعر بداية من التنظيف، وحتى العناية والتدليل:

1.العسل لتنظيف للشعر

اخلطي كمية مناسبة من العسل مع الشامبو الخاص بك، واغسلي به شعرك كالمعتاد؛ فالعسل سيساعدك على تنظيف شعرك مع الاحتفاظ برطوبته والزيوت الطبيعية الموجودة بداخله.

2.العسل كبلسم للشعر

اخلطي ملعقة من العسل الخام مع ملعقتين من زيت جوز الهند وضعيهم على منتصف شعرك حتى الأطراف مع ضرورة أن يكون الشعر رطبًا، اتركيه لمدة 20 دقيقه، ثم اشطفي شعرك جيدًا.

هذا الخليط سيعمل على جعل شعرك ناعمًا وسلسًا؛ فالعسل سيضفي اللمعان والترطيب لشعرك بينما سيخترق زيت جوز الهند بصيلات الشعر ليتركها ناعمة وقوية .

3.العسل كأفضل قناع لتدليل الشعر:

اخلطي 3 ملاعق من العسل مع ملعقتين كبيرتين من الماء، ثم ضعيهم على شعرك الرطب واتركيهم لمدة ساعة، ثم اشطفيه جيدًا لتحصلي على شعر صحي وقوي في الحال.

4.العسل والزبادي لشعر صحي:

امزجي كوبًا من الزبادي، مع ملعقتين من العسل وقطرات من زيت اللوز وضعي الخليط على شعرك الجاف من الأطراف حتى الجذور مع تدليك فروة رأسك جيدًا، وأخيرًا ضعي منشفة ساخنة على شعرك لمدة نصف ساعة، ثم اغسلي شعرك بالشامبو.

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