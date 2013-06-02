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بالفيديو - جو هارت يتصدى لمهارة نيمار

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بالفيديو - جو هارت يتصدى لمهارة نيمار بالفيديو - جو هارت يتصدى لمهارة نيمار

نيمار لاعب برشلونة ومنتخب البرازيل أهدر انفرادا تاما في مباراة ودية تجمع بلاده وإنجلترا وديا.

اللقطة كان بطلها جو هارت حارس مانشستر سيتي ومنتخب إنجلترا، بعدما تصدى للانفراد التام مع نيمار.

نيمار تلقى كرة طولية رائعة، وتسلمها بشكل مهاري ليتخلص تماما من رقيبه مدافع منتخب إنجلترا.

حاول نيمار المنتقل حديثا من سانتوس إلى برشلونة التصويب مباشرة في مرمى هارت، لكن الأخير كان سريعا بكشل رائع.

وأهدر نيمار فرصة ثانية خلال المباراة بعدما راوغ لاعب إنجلترا الذي حاول فرض ضغط عليه، وصوب كرة مقوسة علت العارضة بقليل.

المباراة تقام في استاد المراكانا ضمن استعدادات منتخب البرازيل لكأس القارات.

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فيديو اليوم السابع

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