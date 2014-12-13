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العليا للانتخابات: مشروع قانون تقسيم الدوائر ليس نهائي.. ورأينا فيه خلال ساعات

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العليا للانتخابات: مشروع قانون تقسيم الدوائر ليس نهائي.. ورأينا فيه خلال ساعات العليا للانتخابات: مشروع قانون تقسيم الدوائر ليس نهائي.. ورأينا فيه خلال ساعات

 

اللجنة العليا للانتخابات

أكد المتحدث الرسمي بإسم اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية المستشار مدحت إدريس أن الجنة تسلمت اليوم مشروع قانون تقسيم الدوائر الجديد لإبداء رأيها في مشروع القانون، سواء بالموافقة عليه أو إبداء ملاحظاتها، على أن يتم إرسال هذا الرأي إلى لجنة صياغة القانون مرة أخرى.
> وأضاف “إدريس” في تصريحات صحفية له اليوم، قائلا “إن لجنة صياغة القانون من الممكن أن تجري تعديلات على مشروع القانون، إذا وجدت أن هناك مواد أو تمثيل قد يؤدي للطعن عليه بعدم الدستورية، أو مواد قد تكون مدخل للشبهات القانونية”.
> وأكمل قائلان، “بدورنا سنقوم ببحث القانون خلال الساعات القادمة بعد إجتماع اللجنة، وبعد القانون بالكامل والدوائر والتمثيل بجميع المحافظات، وإرسال مذكرة بنتيجه هذا البحث”.
> واختتم حديثه قائلا، “مشروع القانون ليس نهائي ما لم يصدر قرار من رئيس الجمهورية بالقانون، وبمكن تعديله في أي وقت، وبعد صدور القانون ستجتمع اللجنة لتحدد النطاق الزمني للعملية الانتخابية ومراحلها”.

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