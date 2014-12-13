الزراعة: نجاح حملة توعية الفلاحين لزيادة مساحة زراعة القمح

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى عن نجاح حملة توعية الفلاحين لزيادة المساحة المنزرعة بالقمح، باعتباره من اهم المحاصيل الاستراتيجية، وقرب الوصول الى الرقم المستهدف للموسم الجديد وهو3,5 مليون فدان، الاسبوع القادم، وقبل نهاية شهر ديسمبر الجارى “شهر زارعة القمح بمختلف المحافظات”.

وصرح مصدر مسئول بوزارة الزراعة لوكالة انباء الشرق الاوسط، بأن الحملة ماضية في تحقيق أهدافها مع تكثيف الارشاد وتوفير المستلزمات من اجل زيادة انتاجية الفدان لتصل ما بين 25 الى 30 أردبا في مقابل 18 الى 20 أردبا العام الماضى، من اجل تحقيق نسب الاكتفاء الذاتى من القمح المخطط لها حسب استراتيجية التنمية 2030 “60% عام 2016، و70% عام 2018 و 80% بنهاية الخطة الخمسية”.

وكشف المصدر أن الموسم الشتوى الحالى لم يشهد أى أزمات فيما يخص الأسمدة المدعمة، مشيرا الى ان المقررات السمادية متوفرة بجميع الجمعيات الزراعية، كما أن هناك مخزونًا فى جمعيات الاستصلاح الزراعى لسد احتياجات المزارعين فى المحاصيل الشتوية.

وأضاف أن هناك لجانًا مشكلة من الجمعيات التعاونية والإدارات الزراعية لعمل معاينات على أرض الواقع لمنح الأسمدة للفلاحين الذين يزرعون الأرض بالفعل، وليس لمجرد امتلاك الحيازة فقط بالمحافظات، وذلك تجنبا لعمليات التلاعب التى تحدث مع بعض أصحاب الحيازات، وتلاشى أى أزمات قد تحدث من نقص الأسمدة.

واوضح المصدر أنه كان يتم في الماضى “قبل رفع سعر الشيكارة من 75 الى 95 جنيها” صرف 4 أجولة من الأسمدة للفدان على مرحلتين، ولم يكن الفلاح قادرا على الحصول عليها، وكان يحصل على اثنين فقط بسعر 75 جنيها، وكان يضطر إلى أن يشترى باقى احتياجاته من السوق السوداء بأسعار تصل إلى 450 جنيها للشيكارة.

واكد أن وزارة الزراعة تسعى إلى الاهتمام بزراعة المحاصيل الاستراتيجية لتقليل الفجوة الغذائية بزيادة المساحات المزروعة بالقمح، ومن خلال المتابعة الميدانية لتذليل العقبات التى تواجه الفلاحين مع توفير التقاوى والأسمدة اللازمة لخدمة الفلاح للنهوض بالزراعة مع الإرشادات.

وأشار إلى أن لجان المتابعة بالمحافظات المشكلة من قبل “الوزارة” تتابع كافة المساحات المنزرعة بالقمح ورعايتها للوصول إلى أعلى معدلات إنتاجية من خلال ندوات تثقيفية وتطبيقية على أرض الواقع، وخاصة فى الحقول الإرشادية، والتى تنفذها الحملة القومية للقمح هذا العام.

يذكر أن آخر تقرير رسمى صادر عن شئون المديريات الزراعية على مستوى الجمهورية، كشف امس ارتفاع المساحات المنزرعة قمح بالموسم الجديد لـ3 ملايين و100 ألف فدان، وجارى حاليا العمل للوصول إلى المستهدف وهو 5ر3 مليون فدان.

أ ش أ