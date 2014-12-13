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شكري يستقبل وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة للشئون السياسية

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شكري يستقبل وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة للشئون السياسية شكري يستقبل وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة للشئون السياسية

سامح شكري وزير الخارجية

استقبل سامح شكري وزير الخارجية صباح يوم 13 ديسمبر جيفرى فيلتمان وكيل سكرتير عام الأمم المتحدة للشئون السياسية، والذي أعرب خلال اللقاء عن تثمين الأمم المتحدة لعودة للاضطلاع بدورها المحوري على المستوى الإقليمي والدولي، وقدم التهنئة للحكومة المصرية علي إطلاق الإستراتجية الوطنية لمكافحة الفساد بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد.

وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير بدر عبد العاطي أن اللقاء تناول علاقات التعاون القائمة بين مصر والأمم المتحدة والعمل على مزيد من تطويرها خاصة في مجالات حفظ السلم والأمن الدوليين وحل النزاعات بالطرق السلمية، كما عرض الوزير شكري الإستعدادات الجارية لإجراء إنتخابات مجلس النواب في مصر بما يؤدى إلى الانتهاء من المرحلة الثالثة والأخيرة لخريطة المستقبل والجهود المبذولة لتعزيز ثقافة احترام حقوق الانسان وبناء دولة ديمقراطية عصرية.

أضاف المتحدث أنه تم تناول العديد من القضايا الإقليمية والدولية الهامة وعلى رأسها الوضع في ليبيا، حيث عرض الوزير شكري بشكل مفصل للرؤية المصرية للتطورات السياسية والأمنية هناك، ومضمون ما دار ونتائج اجتماع وزراء خارجية دول الجوار الجغرافي لليبيا فى الخرطوم وجهود تنفيذ مبادرة دول الجوار الجغرافي التي تم تبنيها خلال إجتماع القاهرة يوم 25 أغسطس، ودعم الجهود التي يبذلها المبعوث الأممى لليبيا برناندينو ليون الخاصة بالحوار الوطني.

وذكر المتحدث أنه تم خلال اللقاء أيضاً تناول تطورات الأزمة السورية في ضوء الجهود التي يبذلها المبعوث الأممي لتحريك الحل السياسي، حيث شدد الوزير شكري على أن مصر تدعم بكل قوة الحل السياسي للأزمة يحقق تطلعات الشعب السوري ويحفظ للبلاد وحدتها الاقليمية، مشددا علي عدم وجود حل عسكري لهذه الأزمة. كما ناقش الوزير شكري مع فلتمان قضية الإرهاب فى ضوء التهديد الذى تمثله التنظيمات الإرهابية وعلى رأسها تنظيم داعش الإرهابي خاصة في سوريا والعراق، وأهمية إشراك كافة القوى الوطنية العراقية في العملية السياسية دون تمييز على أساس طائفي أو ديني أو عرقي للتكتل لمواجهة التنظيمات الارهابية.

وأضح المتحدث أن اللقاء ناقش أيضاً تطورات القضية الفلسطينية وانعكاسات الانتخابات الإسرائيلية المبكرة على الجهود الدولية الخاصة باستئناف عملية السلام الإسرائيلية-الفلسطينية بما في ذلك الجهود الخاصة باستصدار قرار من مجلس الأمن حول أسس التسوية النهائية. كما تم استعراض الأوضاع في قطاع غزة وسبل تنفيذ مقرارات مؤتمر القاهرة الخاصة بإعادة إعمار القطاع، وأعرب فلتمان عن دعم الأمم المتحدة للجهود التي تبذلها مصر في هذا الاتجاه والعمل علي تخفيف حدة التوتر بين الأطراف المعنية. كما استعرض الوزير شكرى، على طلب المبعوث الأممى، الوضع بين السودان وجنوب السودان وجهود حل المشاكل العالقة بينهما، ومسار الحوار الوطني فى السودان والجهود الإقليمية والدولية لتحقيق الأمن والاستقرار في شمال وجنوب السودان.

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