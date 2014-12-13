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بالصور.. مشروع للاستفادة من الرواكد الخشبية والمخلفات الورقية بمدارس القليوبية

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بالصور.. مشروع للاستفادة من الرواكد الخشبية والمخلفات الورقية بمدارس القليوبية بالصور.. مشروع للاستفادة من الرواكد الخشبية والمخلفات الورقية بمدارس القليوبية

 

 

جانب من جولة وكيل الوزارة

بدأت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، تدشين حملة لدعم مشروع تدوير الرواكد الخشبية والورقية ومخلفات المدارس على مستوى المحافظة.

وأكدت الفت عبد الرحيم فرغلى وكيلة الوزارة، خلال تفقدها لموقع المشروع بمدرسة بنها الثانوية الزراعية، و الذى تعتبر محطة وسيطة يتم فيها فصل الاخشاب عن الاوراق وباقى المخلفات وتسليمها للمصانع التى قامت الوزارة بإنشائها فى القاهرة والاسماعيلية والتى ستقوم بدورها بفرم الاخشاب ومعالجتها كيميائيا وتحويلها الى الواح خشبية من نوعية “ابى دى اف” ويتم استخدامها فى صناعة الاثاث المدرسى والمقاعد المدرسية وسد احتياج الوزارة والمديريات من الاثاث الخشبى.

وقالت وكيل الوزارة، ان المشروع سيوفر ملايين الجنيهات على الدولة، وسيوفر اماكن تخزين تلك المخلفات فى المدارس وسيمنع الكوارث والحرائق التى تحدث من جراء تلك المخلفات، مشيرة الى ان نفس الامر سيطبق على مخلفات الاوراق والكتب التى سيتم معالجتها كيميائيا واعادة تصنيعها واستخدامها مرة اخرى فى خدمة العملية التعليمية.

وأشارت فرغلى، الى ان المشروع يتم من خلال فريق عمل مدرب على اعلى مستوى بإدارة التعليم الفنى بالمديرية برئاسة المهندس محمد طه مدير الادارة .

 

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