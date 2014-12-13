مقتل طيارين عراقيين إثر إسقاط “داعش” لمروحيتهما بمدينة سامراء

أعلنت وزارة الدفاع العراقية أن مقاتلين تابعين لتنظيم “داعش” الإرهابي أسقطوا مروحية قرب مدينة سامراء الواقعة شمال العاصمة العراقية بغداد، مما أسفر عن مقتل قائد الطائرة ومساعده.

ونقلت قناة “سكاي نيوز” الإخبارية العربية اليوم عن مسئول رفيع بوزارة الدفاع العراقية قوله “إن مسلحين أطلقوا صاروخا محمولا على الكتف على طائرة في ضواحي سامراء، مما أسفر عن مقتل الطيار ومساعده”.

وكان مسلحون قد أسقطوا مروحيتين خلال الأشهر الأخيرة قرب مدينة بيجي العراقية، فيما يشن التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية منذ 23 سبتمبر الماضي غارات جوية على مواقع تنظيم “داعش”.

أ ش أ