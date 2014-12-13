بالصور.. محافظ الإسماعيلية يبحث مع رجال الأعمال دعم مشروع تنمية القرى الأكثر احتياجًا

استقبل اللواء أحمد بهاء الدين القصاص، محافظ الإسماعيلية،اليوم السبت، بمكتبه بديوان عام المحافظة عدداً من رجال الأعمال من أبناء الاسماعيلية فى حضور المهندس أبو السعود جهلان، السكرتير العام للمحافظة.

و تم بحث ومناقشة آلية مساهمات رجال الأعمال فى دعم ومساندة مشروع المحافظة لتنمية القرى الأكثر احتياجا بمختلف مراكز ومدن المحافظة وتوابعها وتفعيل دور المشاركة الشعبية جنبا الى جنب مع الأجهزة التنفيذية فى دعم وتنمية هذه القرى من خلال تنفيذ خطة توصيل المرافق والخدمات الأساسية من مشروعات توصيل المياه وخدمات الصرف الصحى ورصف الطرق وتطوير المنشأت التعليمية والصحية من أجل النهوض بمستوى الخدمات الجماهيرية بتلك القرى .

وأكد محافظ الاسماعيلية أن الفترة الحالية تحتاج منا جميعا إلى مضاعفة وتضافر كافة الجهود على كافة المستويات من أجل إحداث تنمية حقيقية وملموسة على أرض الواقع ومن أجل البناء والتنمية والعمل على تلبية المطالب الأساسية وأحتياجات المواطنيين بالقطاع الريفى من كافة الخدمات وتوفير حياة كريمة للمواطنيين .