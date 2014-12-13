شرطة الكهرباء تحصل 10 آلاف و11 غرامة لقضايا سرقات تيار كهربائى

واصلت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء حملاتها لضبط كافة المخالفات فى مجال سرقة التيار الكهربائى خلال يومى 10 و11 ديسمبر الجارى.

وأسفرت الجهود عن ضبط قضية نصب واحتيال فى مجال سرقة التيار الكهربائى وضبط 62 قضية سرقة تيار كهربائى لكبار المشتركين وضبط 10 آلاف و128 قضية سرقة تيار كهربائى و69 مخالفة شروط تعاقد وتحصيل 10 آلاف و11 غرامة لقضايا سرقات تيار كهربائى وتحصيل 64 مخالفا لشروط التعاقد، فضلا عن تنفيذ ألف و258 جنحة حبس.

وقامت الأجهزة الأمنية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

أ ش أ