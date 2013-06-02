بالفيديو .. خطأ ساذج من بديل نوير يكلف ألمانيا خسارة بـ7 أرواح

تغلب منتخب أمريكا على ضيفه الألماني بأربعة أهداف مقابل ثلاثة يوم الأحد ضمن استعداداتهما لتصفيات كأس العالم 2014.

وتسبب تير ستيجن حارس مرمى ألمانيا في دخول الهدف الثاني بخطأ ساذج في الدقيقة 16، بعدما تقدم خوزي ألتيدور قبلها بثلاث دقائق.

وفشل حارس مونشنجلادباخ في التعامل مع الكرة التي عادت له من زميله عندما حاول مراوغة مهاجم المنتخب الأمريكي فسكنت الكرة شباكه.

وقلص هيكو فيسترمان النتيجة في الدقيقة 52، قبل أن يسجل كلينت ديمبسي هدفين متتاليين لأمريكا في الدقيقتين 60 و64.

وعادت ألمانيا بهدفين سجلهما توني كروس ودركسلر في الدقائق العشرة الأخيرة.

ولعبت ألمانيا مع منتخب أمريكا احتفالا بمرور 100 عام على إنشاء الاتحاد الأمريكي لكرة القدم.