"الطرق" تطلق لوحات المركبات المميّزة بالعلامة التجارية لدبي

تطرح هيئة الطرق والمواصلات يوم (الاثنين) المقبل، لوحات المركبات المميّزة بعلامة دبي، والتي سوف تكون اختيارية أمام الراغبين في اقتنائها، وبذلك تكون الهيئة أول جهة حكومية تُعزز دعم العلامة التجارية لدبي ضمن حملتها الترويجية.

وأكد أحمد بهروزيان المدير التنفيذي لمؤسسة الترخيص في هيئة الطرق والمواصلات، دعم الهيئة لجهود حكومة دبي في الترويج لاستخدام العلامة التجارية الجديدة واعتمادها في التسويق لإمارة دبي، وذلك للتأكيد على أن الإمارة تعمل بروح الفريق الواحد وتتحدث بصوت واحد لمواطنيها وزوارها، لذا ارتأينا وضع التصميم المبتكر والجديد للوحات أرقام المركبات الخاصة فقط، خلال معرض جيتكس، لإيجاد فرصة لاطلاع مختلف الجهات والشركات والأفراد والزوار من مختلف أنحاء العالم على العلامة التجارية الجديدة لدبي، وبالتالي نكون قد حققنا الرؤية الطموحة في الترويج الصحيح لها أمام الآخرين.

وأضاف: أن (لوحات المركبات المميّزة بعلامة دبي) تمتاز بالفخامة كون العلامة مطبوعة بطريقة تكنولوجية مبتكرة بطريقة ( Digital Printing)، ولا تتأثر بالعوامل الجوية المختلفة، كما أن ألوانها ستبرز جمالية اللوحة والمركبة بشكل كبير بحيث تكسر الشكل التقليدي للوحة الحالية المعتاد ، لافتاً أن قيمة اللوحتين الأمامية والخلفية للمركبة تبلغ 420 درهم.

> وحول طريقة التقديم للخدمة للحصول على اللوحات، أوضح المدير التنفيذي لمؤسسة الترخيص، أن تقديم طلب الحصول على اللوحة يتم من خلال قنوات الكترونية مختلفة أبرزها: الموقع الإلكتروني لهيئة الطرق والمواصلات www.rta.ae ، ومركز الاتصال التابع للهيئة 8009090، إلى جانب امكانيتهم في الحصول على الخدمة من خلال التطبيق الذكي الجديد ( السائقون والمركبات) عبر الهواتف الذكية وذلك مع نهاية الشهر الجاري، لافتاً إلى أنه سيتم استلام اللوحات عن طريق مراكز خدمة العملاء ومزودي الخدمة وهم: مركز خدمة العملاء ديرة، مركز خدمة العملاء البرشاء، المميز في أسواق المزهر، المميز في أسواق البرشاء، كويك للفحص الفني في القصيص، ومركز واصل لفحص المركبات بالجداف.

وحول الخطة المستقبلية للوحات المركبات المميّزة بعلامة دبي فيما يتعلق بلوحات الأرقام، أوضح أحمد بهروزيان، أنه جار العمل ضمن الخطة على وضعها على لوحات مركبات الأجرة بالإمارة وحافلات المواصلات العامة التابعة للهيئة وذلك مع نهاية الربع الأول من العام المقبل 2015 وبشكل تدريجي، بحيث تكون ذات لون أسود فقط تختلف عن لون المركبات الخاصة، حيث نسعى إلى الترويج للعلامة بشكل كبير خاصة أن وسائل النقل الجماعي تمر بجميع مناطق إمارة دبي وسيكون لها دور واضح وملموس في ودعم نشر العلامة التجارية.

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