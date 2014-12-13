حملة أمنية بقسم عين شمس تسفر عن ضبط تشكيلات عصابية ومسجلين خطر

ألقى قوات المباحث بمديرية أمن القاهرة القبض على عاطلين بحوزتهما أسحة نارية وذخائر في منطقة عين شمس.

وتمكن النقيب أحمد كامل نبيل بوحدة مباحث قسم عين شمس وبصحبته القوة المرافقة من ضبط محمد سيد جادو حسين عاطل ومقيم دائرة القسم وبحوزته سلاح ناري “فرد خرطوش عيار 12مم، 2 طلقة من ذات العيار” بقصد الدفاع.

كما تم ضبط أحمد مرسي عبد الحليم عاطل ومقيم دائرة قسم شرطة المرج وبحوزته 7 طلقات عيار 7.62×39مم، مبلغ مالي 65 جنيه بقصد الاتجار.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 26818 لسنة 2014م جنح القسم وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في القبض على عاطلين كونا فيما بينهما تشكيلا عصابيا تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة بعين شمس.

> وتمكن النقيب ماجد أحمد صبري الضابط بوحدة مباحث قسم عين شمس وبصحبته القوة المرافقة من ضبط محمد نبيل سيد عاطل ومقيم دائرة القسم،عبد الله محمود عبد الله،عاطل ومقيم دائرة القسم، وبحوزتهما كمية من الحشيش المخدر وزنت 300 جرام، مبلغ مالي 330 جنيها وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهم المضبوطات بقصد الاتجار، والمبلغ المالى حصيلة البيع.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 26953 لسنة 2014م جنح القسم وتولت النيابة العامة التحقيق.

كما ضبطت القوة مصطفي أحمد محمد حسنين سن 22 عاطل ومقيم دائرة القسم 00 والسابق اتهامه في عدد 15 قضية أخرهم 12148 لسنة 2013م عين شمس ” مخدرات “والقت القبض على إسلام محمد عبد الكريم علي سن 19 عاطل ومقيم دائرة القسم 00 والسابق اتهامه في عدد 3 قضايا أخرهم 4140 لسنة 2014م عين شمس ” مخدرات ” وبحوزتهما عدد 499 قرص مخدر ، مبلغ مالي 170 جنيه بقصد الاتجار.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 26856 لسنة 2014م جنح القسم 00 وتولت النيابة العامة التحقيق0