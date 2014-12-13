“الموشي” أول أستاذ زائر من جامعة أسيوط إلي جامعة ناجويا اليابانية

استضافت جامعة ناجويا باليابانية الدكتور رفعت مصطفي حسن الموشي أستاذ الكيمياء الفيزيائية وعلوم المواد بقسم الكيمياء بكلية العلوم بجامعة أسيوط كأول أستاذ زائر من الدول الأفريقية والعربية , وذلك بدعوة من مركز أبحاث علوم المواد بالجامعة ذاتها .

وأعرب الدكتور الموشي عن سعادته بتلك الدعوة من الجامعة اليابانية , وخاصةً في ظل ما يتمتع به مركز أبحاث علوم المواد من مكانة علمية مرموقة علي مستوي العالم , والذي تميّز بحصول اثنين من علمائه علي جائزة نوبل أحدهما في الكيمياء والأخرى في الفيزياء , موضحاً أن هذه الزيارة تعد الثانية له لذلك المركز وذلك نظراً لنشاطه العلمي المتميز والمتعاون فيها مع الجانب الياباني , حيث كلفته جامعة ناجويا بإلقاء عدد من المحاضرات المتقدمة بتخصصه لطلاب الدراسات العليا , ومناقشة وإلقاء الضوء علي آخر ما توصّل إليه البحث العلمي في هذا المجال إلي جانب عرض بعض السيمينارات أمام أعضاء هيئة التدريس والباحثين بالمركز والكلية .

وحصل الدكتور الموشي علي درجتيّ الماجستير والدكتوراه في هندسة الكيمياء النووية من قسم هندسة المفاعلات النووية بجامعة طوكيو للتكنولوجيا باليابان خلال الفترة ( 1975 – 1982 ) , وله ما يقرب من 100 بحث منشور بعدد من المجلات العلمية والدولية المتخصصة كما أنه محكماً بأكثر من 30 مجلة علمية دولية , إضافةً إلي عضويته بأكاديمية نيويورك للعلوم منذ عام 2003 وأكاديمية العلوم التقدمية , كما حصل الموشي علي عدد من الجوائز الهامة منها جائزة جامعة أسيوط لأفضل بحث في الكيمياء عن ” اليورانيوم ” عام 2011 .

و تأتي هذه الزيارة في إطار حرص الجامعة الدائم على إقامة علاقات وثيقة مع مختلف الجامعات الدولية , وذلك من خلال المساهمة والاشتراك في مشروعات علمية وبحثية متميزة من شأنها توطيد التعاون والعلاقات العلمية والثقافية بين الجامعة وغيرها من الجامعات الإقليمية العربية والدولية .