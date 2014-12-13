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“الموشي” أول أستاذ زائر من جامعة أسيوط إلي جامعة ناجويا اليابانية

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استضافت جامعة ناجويا باليابانية الدكتور رفعت مصطفي حسن الموشي أستاذ الكيمياء الفيزيائية وعلوم المواد بقسم الكيمياء بكلية العلوم بجامعة أسيوط كأول أستاذ زائر من الدول الأفريقية والعربية , وذلك بدعوة من مركز أبحاث علوم المواد بالجامعة ذاتها .

وأعرب الدكتور الموشي عن سعادته بتلك الدعوة من الجامعة اليابانية , وخاصةً في ظل ما يتمتع به مركز أبحاث علوم المواد من مكانة علمية مرموقة علي مستوي العالم , والذي تميّز بحصول اثنين من علمائه علي جائزة نوبل أحدهما في الكيمياء والأخرى في الفيزياء , موضحاً أن هذه الزيارة تعد الثانية له لذلك المركز وذلك نظراً لنشاطه العلمي المتميز والمتعاون فيها مع الجانب الياباني , حيث كلفته جامعة ناجويا بإلقاء عدد من المحاضرات المتقدمة بتخصصه لطلاب الدراسات العليا , ومناقشة وإلقاء الضوء علي آخر ما توصّل إليه البحث العلمي في هذا المجال  إلي جانب عرض بعض السيمينارات أمام أعضاء هيئة التدريس والباحثين بالمركز والكلية .

وحصل الدكتور الموشي علي درجتيّ الماجستير والدكتوراه في هندسة الكيمياء النووية من قسم هندسة المفاعلات النووية بجامعة طوكيو للتكنولوجيا باليابان خلال الفترة ( 1975 – 1982 ) , وله ما يقرب من 100 بحث منشور بعدد من المجلات العلمية والدولية المتخصصة كما أنه محكماً بأكثر من 30 مجلة علمية دولية , إضافةً إلي عضويته بأكاديمية نيويورك للعلوم منذ عام 2003 وأكاديمية العلوم التقدمية , كما حصل الموشي علي عدد من الجوائز الهامة منها جائزة جامعة أسيوط لأفضل بحث في الكيمياء عن ” اليورانيوم ” عام 2011 .

و تأتي هذه الزيارة في إطار حرص الجامعة الدائم على إقامة علاقات وثيقة مع مختلف الجامعات الدولية , وذلك من خلال المساهمة والاشتراك في مشروعات علمية وبحثية متميزة من شأنها توطيد التعاون والعلاقات العلمية والثقافية بين الجامعة وغيرها من الجامعات الإقليمية العربية والدولية .

 

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