أنشيلوتي: لن نرضى إلا بالفوز بمونديال الأندية

ألميريا، (إفي): أبدى الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد رضاه عن العمل الذي قدمه فريقه خلال مباراة ألميريا والفوز الساحق اليوم بأربعة أهداف مقابل واحد خارج ملعبه في الجولة الـ15 من الدوري الإسباني.

وصرح أنشيلوتي عقب المباراة، الاخيرة للريال في الليجا هذا العام، "نستحق الفوز، قمنا باستغلال قدراتنا، رغم أن ألميريا كافح كثيرا وضغط بقوة".

وعن الصعوبات التي واجهها الفريق قبل أن يوسع فارق الأهداف في الدقائق الاخيرة، أوضح المدرب "لم تكن مشكلة في الخطة، ألميريا قاتل وأوجد لنا صعوبات، لكننا تحكمنا في إيقاع اللقاء".

وفيما يتعلق بطموحه في مونديال الأندية، حيث يستعد للسفر للمغرب في غضون الساعات المقبلة، قال أنشيلوتي "نحن مجبرون على التتويج باللقب، هذا هدفنا من المشاركة في أي بطولة، المناخ مثالي للفوز بالمونديال، لن نرضى بغير ذلك".

واختتم الفريق الملكي مبارياته في الليجا هذا العام بضمان الصدارة، حيث وسع اليوم الفارق مؤقتا مع برشلونة الوصيف الى خمس نقاط.