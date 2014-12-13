ضبط المتهمين بقتل دكتور بكلية الطب البيطري بمشتهر في القليوبية

ألقت مباحث مركز طوخ، القبض على سائق وحداد بعد أن تبين قيامهما، بطعن أستاذ بكلية الطب البيطرى، عدة طعنات أدت الى وفاته فى الحال داخل سيارته.

تلقى اللواء محمود يسري مدير أمن القليوبية، إخطارا بالواقعة، وتم وضع خطة بحث هادفة لكشف غموض الحادث وتحديد الجناة مرتكبي الواقعة وضبطهم، وتوصلت جهود فريق البحث إلى أن مرتكبي الواقعة كلا من تامر. م. ا وشهرته ” تامر شوشه ” 36 سنة سائق ومقيم بمشتهر – دائرة المركز السابق اتهامه فى القضية رقم 15898 جنايات مركز طوخ لسنة 2009 م – مخدرات، وهانى. ر. ف وشهرتة”هانى البحار ” 37 سنة حداد كريتال ومقيم بندر طوخ–دائرة المركز، وعقب تقنين الإجراءات، تمكن ضباط فريق البحث من ضبط المتهمان.

وبمواجهتهما بما أسفرت عنه التحريات، إعترفا بارتكاب الواقعة، وأقرا بمعرض اعترافاتهما بأنهما قاما باستدراج المجنى عليه بالسيارة خاصته من أمام منزله الى مكان العثور على الجثة، وذلك لوجود علاقة عاطفية بين المجنى عليه وزوجة شقيق المتهم الاول المدعوة حمديه. ن. س 21 سنة ربة منزل ومقيمة مشتهر، دائرة المركز، والتى كانت تتردد على منزل المجنى عليه لخدمة والدته فقاما المتهمان باستدراجه وتسديد له عدة طعنات بسلاح ابيض ” مطواة قرن غزال” التى أودت بحياته واستولوا على هاتفه المحمول وحافظة نقوده وفرا هاربين .

وتم بإرشاد المتهمان ضبط السلاح المستخدم فى الواقعة وهو عباره عن عدد 2 مطواة “قرن غزال” أحدهما عليها أثار دماء، وكذا حافظة نقوده والملابس التى كان يرتدوها وقت الحادث وعليها آثار الدماء.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 68 أحوال مركز طوخ مرفقاً للمحضر الاصلى، وجارى العرض على النيابة العامة للتحقيق.