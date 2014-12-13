المتحدث العسكري: إحباط محاولة تفجير كمين بالعريش بعربة نصف نقل ومصرع قائد السيارة وإرهابي آخر

أعلن المتحدث العسكرى، العميد أركان حرب محمد سمير، أن عناصر القوات المسلحة تمكنت، فجر أمس الجمعة، بمدينة العريش من إحباط محاولة إرهابية لاستهداف أحد الكمائن بعربة ربع نقل مفخخة من خلال التعامل معها من بعد مما أسفر عن تدمير العربة بما تحمله من مواد متفجرة ومصرع قائد العربة وإرهابى آخر إلى جواره.

وأضاف المتحدث العسكرى – عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعى «فيس بوك» – أن عناصر القوات المسلحة تمكنت من تصفية إرهابيين آخريين أثناء قيامهم بمراقبة عناصر التأمين مستقلين الدراجات البخارية.

وتابع المتحدث العسكرى أنه بناءً على المعلومات الموثقة من أجهزة الاستخبارات، نفذت عناصر القوات المسلحة بمدينة الشيخ زويد مداهمة ناجحة لمنزل الإرهابى أحمد سالم القرم بمنطقة التومة أثناء تجمع عدد من العناصر الإرهابية أسفرت عن مقتل ستة إرهابيين وتدمير المنزل بما يحتويه من مواد متفجرة.

وأشار المتحدث العسكرى إلى أن عناصر القوات المسلحة من تصفية إرهابى آخر أثناء محاولته الهروب خلال فترة حظر التجوال مستقلاً دراجة بخارية.

وأضاف أنه أسفرت مداهمات القوات للبؤر الإرهابية والإجرامية يوم الخميس الموافق 11 ديسمبر الجارى عن مقتل إرهابيين والقبض على ثلاثة آخرين بمدينة العريش وتصفية ثلاثة إرهابيين والقبض على فرد آخر بمدينة الشيخ زويد.

وأكد المتحدث العسكرى أن هذا يأتى فى إطار مواصلة رجال القوات المسلحة بالإشتراك مع رجال وزارة الداخلية جهودهم فى تطهير شبه جزيرة سيناء من العناصر الإرهابية والبؤر الإجرامية.