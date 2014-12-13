أخبار عاجلة

8 الصبح - د/رضا حجازي يتحدث عن نظام البوكليت ويكشف حقيقة إقرار"عقوبة السجن" للغش بالإمتحانات -
8 الصبح - تقرير يوضح توزيع الأسئلة والدرجات فى نظام البوكليت الجديد للثانوية العامة -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - شوف مشروع "كوفي شوب متنقل" .. مشروع لثلاث شباب أصدقاء لمواجهة البطالة -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الأحوال المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
جامعة السويس: منى البرنس حصلت على «دورات رقص» بالخارج على نفقة الدولة -
بالصور.. وزير الإسكان يفتتح عددا من المشاريع الخدمية بسوهاج اليوم -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
الإبراشي لمقيم دعوى إسقاط حكم مصرية الجزيرتين: «أنت سعودي أكثر منهم» -
أسامة كمال: «اللي متغطي بأمريكا عريان».. وابن عمك الفتوة مش هيحميك مرتين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

المتحدث العسكري: إحباط محاولة تفجير كمين بالعريش بعربة نصف نقل ومصرع قائد السيارة وإرهابي آخر

Google+ Print
المتحدث العسكري: إحباط محاولة تفجير كمين بالعريش بعربة نصف نقل ومصرع قائد السيارة وإرهابي آخر المتحدث العسكري: إحباط محاولة تفجير كمين بالعريش بعربة نصف نقل ومصرع قائد السيارة وإرهابي آخر

المتحدث العسكري، العميد محمد سمير

أعلن المتحدث العسكرى، العميد أركان حرب محمد سمير، أن عناصر القوات المسلحة تمكنت، فجر أمس الجمعة،  بمدينة العريش من إحباط محاولة إرهابية لاستهداف أحد الكمائن بعربة ربع نقل مفخخة من خلال التعامل معها من بعد مما أسفر عن تدمير العربة بما تحمله من مواد متفجرة ومصرع قائد العربة وإرهابى آخر إلى جواره.

 وأضاف المتحدث العسكرى – عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعى «فيس بوك» – أن عناصر القوات المسلحة  تمكنت من تصفية إرهابيين آخريين أثناء قيامهم بمراقبة عناصر التأمين مستقلين الدراجات البخارية.

وتابع المتحدث العسكرى أنه بناءً على المعلومات الموثقة من أجهزة الاستخبارات، نفذت عناصر القوات المسلحة بمدينة الشيخ زويد مداهمة ناجحة لمنزل الإرهابى أحمد سالم القرم بمنطقة التومة أثناء تجمع عدد من العناصر الإرهابية أسفرت عن مقتل ستة إرهابيين وتدمير المنزل بما يحتويه من مواد متفجرة.

وأشار المتحدث العسكرى إلى أن عناصر القوات المسلحة من تصفية إرهابى آخر أثناء محاولته الهروب خلال فترة حظر التجوال مستقلاً دراجة بخارية.

وأضاف أنه أسفرت مداهمات القوات للبؤر الإرهابية والإجرامية يوم الخميس الموافق 11 ديسمبر الجارى عن مقتل إرهابيين والقبض على ثلاثة آخرين بمدينة العريش وتصفية ثلاثة إرهابيين والقبض على فرد آخر بمدينة الشيخ زويد.

وأكد المتحدث العسكرى أن هذا يأتى فى إطار مواصلة رجال القوات المسلحة بالإشتراك مع رجال وزارة الداخلية جهودهم فى تطهير شبه جزيرة سيناء من العناصر الإرهابية والبؤر الإجرامية.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا