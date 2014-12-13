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مصرع 3 أشخاص وإصابة 11 آخرين في حادث انقلاب سيارة بالمنيا

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مصرع 3 أشخاص وإصابة 11 آخرين في حادث انقلاب سيارة بالمنيا مصرع 3 أشخاص وإصابة 11 آخرين في حادث انقلاب سيارة بالمنيا

صورة أرشيفية

تلقي اللواء اسامة متولي مدير امن المنيا اخطارا من اللواء هشام نصر مدير البحث الجنائي يفيد انقلاب سيارة بطريق الجيش بالقرب من مدخل الشيخ فضل دائرة مركز بني مزار.

وبالانتقال والفحص تبين انه اثناء سير السيارة رقم 1874 رحلات الشرقية قيادة جمال عبد الناصر الديب 28 سنه ومقيم قنا بالطريق في اتجاه مدينة القاهرة اختلت عجلت القيادة بيده نتيجة انفجار الاطار الخلفي الأيمن للسيارة وانقلابها علي جانب الطريق.

وأسفر الحادث عن مصرع كلًا من شهد محمد فاروق 10 سنوات طالبة من القاهرة وعادل عبد الواحد حسن 20 سنه طالب من القاهرة وشذا احمد احمد فاروق 10 سنوات طالبة من القاهرة فيما اصيب كلا من فراجة سعيد صادق 44 سنه ربة منزل وبخيته سعيد صادق 13 طالبة وكريم عبد المنعم مرتضي 28 سنه من القاهره وشروق محمد فارق 13 وشيرين محمد فاروق 13 طالبة واحمد محمد فاروق 2 طفل وعبد الواحد حسن 13 طالب من القاهرة وجمال عبد الله عبد الناصر 10 سنوات طالب اشتباه ما بعد الارتجاج وسحجات وكدمات متفرقة.

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