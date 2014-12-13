وزير التنمية المحلية يؤكد تقييم القيادات المحلية بصفة دورية

صرح اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية أن الوزارة تقوم بتقييم أداء القيادات المحلية فى جميع المحافظات بصفة دورية واستبعاد المقصرين منهم، مشددا على ضرورة التحام القيادات المحلية بالمواطنين وتيسير الخدمات المقدمة لهم دون تعقيد.

وقال فى تصريحات صحفية له اليوم إن الوزارة تنظم دورات تدريبية للقيادات المحلية لتطوير مهاراتهم الإدارية وإكسابهم المفاهيم الحديثة فى القيادة الادارية ومهارات الاتصال الفعال وحل المشكلات واتخاذ القرارات،كما تقوم الوزارة فى خط مواز بتدريب قيادات الصف الثاني للتعامل بإيجابية مع كافة التحديات وتأهيلهم ليكونوا قيادات المستقبل.

وأشار إلى أن الأساليب التقليدية لا تكفى لمواجهة معظم المشكلات ، مؤكدا أهمية تدريب القيادات المحلية على الحلول غير التقليدية ، من خلال منظومة مهارات جديدة وأدوات يتم تدريب جميع العاملين بالمحليات عليها خاصة قيادات الصفين الثاني والثالث.

أ ش أ