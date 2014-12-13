معرض معماري أندلسي في نواكشوط

احتضن المتحف الموريتاني في نواكشوط معرضا حول الفن المعماري الأندلسي العربي والإسلامي نظم بالتعاون بين إسبانيا وموريتانيا، ويضم مجموعة من اللوحات والمجسمات الفنية تعتبر نماذج حية من الفن المعماري الأندلسي ومدى تأثيره بالفن العربي، ويستمر عشرة أيام .

وأشادت ميمي بنت الذهبي وكيلة وزارة الثقافة بعلاقات التعاون بين موريتانيا وإسبانيا، خاصة في مجال الثقافة والتراث، مشيرة الى أن قطاع الثقافة سيقوم بتنظيم هذا المعرض بشكل دوري.

وعلى صعيد متصل، نظم عينين ولد أييه رئيس هيئة مهرجان آزوكي الدولي للتراث والثقافة، أمسية وحفل عشاء ثقافيا بعنوان “قرطبة وآزوكي “شعر وموسيقى”، على شرف رئيس مؤسسة البيت العربي في مدريد السفير إدواردو بيكيتس والوفد المرافق له ، لافتتاح معرض الفنون العربية الإسلامية في الأندلس بموريتانيا والذي يحمل إسم ” من قرطبة إلى كوردوبا”.

الأمسية التي قدمها الاعلامي والشاعر سيدي ولد الأمجاد ، حضرها دبلوماسيون عرب وأروبيين في نواكشوط وعشرات المثقفين والشعراء والإعلاميين ، وقدمت خلالها قراءات شعرية من ديوان الشاعر الأندلسي ابن زيدون وخاصة قصيدته ” أضحى التنائي بديلا من تدانينا” ومختارات أخرى شعرية حديثة ، منها قصيدة ” في مدخل الحمراء كان لقاؤنا ” للشاعر العربي الكبير نزار قباني ، على أنغام موسيقية،وقدم فنانون موريتانيون ، روائع من الموسيقى التقليدية الموريتانية على آلتي آردين والتيدينيت بمقاماتها الأصيلة المختلفة.

أ ش أ