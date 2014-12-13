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الجيش العربى السوري يحبط هجوماً جديداً لداعش على مطار دير الزور

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الجيش العربى السوري يحبط هجوماً جديداً لداعش على مطار دير الزور الجيش العربى السوري يحبط هجوماً جديداً لداعش على مطار دير الزور

الجيش العربى السورى_أرشيفية

ذكرت مصادر للمعارضة السورية اليوم السبت أن الجيش العربى السوري أحبط هجوما جديدا لـتنظيم داعش على مطار دير الزور العسكري شرقي البلاد.

ونقلت “سكاي نيوز” اليوم عن ناشطين قولهم إن 9 من عناصر التنظيم قتلوا في الاشتباكات التي تلت الهجوم.

وكانت قوات الجيش العربى السورى قد صدت الأسبوع الماضي هجوما شنه داعش على مطار دير الزور الذي يعتبر أحد آخر معاقل الجيش السوري في المحافظة، فيما تجدد الاشتباكات في محافظة دير الزور شرقي سوريا.

وفي حلب، شن الطيران السوري غارة على مدينة عندان في الريف الشمالي للمحافظة، مما أسفر عن إصابة امرأة وعدد من الأطفال.

في المقابل، شن مسلحو المعارضة هجوما بالمدافع محلية الصنع والأسلحة الرشاشة على الجيش العربى السوري في حي الراشدين بحلب، من دون ورود أنباء عن سقوط قتلى.

أ  ش أ

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