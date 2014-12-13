“التموين”: ضبط 67 ألفاً و378 طناً منتجات غذائية منتهية الصلاحية

أسفرت الحملات التي قام بها مفتشو قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين والتجارة الداخلية على أسواق ومحلات الجمهورية خلال شهر نوفمبر الماضي عن ضبط 67 ألفا و378 طنا من المنتجات الغذائية و92ألفاً و672 عبوة من العصائر المختلفة منتهية الصلاحية و30 ألفاً و690 طنا و266 ألفاً و916 قطعة من المنتجات غير الغذائية غير صالحة للاستخدام الآدمي وبلغ عدد القضايا 928 قضية.

وأعلن الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية أن السلع الغذائية التي تم ضبطها منتهية الصلاحية تتضمن 5 طن من الالبان ومشتقاته و19 طن ملح طعام و7 طن ونصف لحوم وطن أسماك من أنواع مختلفة وطن ونصف خل و2 طن سكر ونصف طن سمن وطن تونة و4 طن زيت طعام و4 طن مكرونة و3 طن دواجن و2 طن عسل و14 طن أرز ونصف طن شيكولاتة وكميات أخري من سلع مختلفة و92ألف و672 عبوة من العصائر والمقرمشات المختلفة وكلها غير صالحة للاستخدام الآدمي وتم مصادرة الكميات المضبوطة وإحالة أصحابها للنيابة.

وقال أن السلع غير الغذائية التي تم ضبطها وكلها غير صالحة للاستخدام ومقلدة ومجهولة المصدر وبدون بيانات تتضمن مستحضرات تجميل ومستلزمات طبية وقطع غيار سيارات وموتوسيكلات ومنتجات جلدية ومستلزمات كهربائية وأقمشة وخيوط ومستلزمات ديكور وخردوات ومنتجات ورقية ولعب أطفال وأجهزة كهربائية وحديد وبويات ومستلزمات كمبيوتر ومحمول وأدوات منزلية وصحية ومكتبية وملابس ونظارات ومستلزمات دش وحفاضات أطفال وكيماويات وعدد من الالات وتم مصادرة الكميات المضبوطة وإحالة أصحابها للنيابة.

وأكد الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية إستمرار الأجهزة الرقابية التابعة لوزارة التموين في تكثيف الرقابة على الأسواق للتصدي لأية ممارسات من شأنها الإضرار بالمواطن وتشديد الرقابة على تداول السلع المدعمة خاصة الاستراتيجية ومكافحة الغش التجاري والسلع مجهولة المصدر مشيرا إلى أنه هناك خط ساخن كول سنتر رقم “19280″ لتلقي شكاوى المواطنين عن السلع التي تضر بأمنهم وسلامتهم.

أ ش أ