اليوم.. “السيسي” يشهد احتفالية عيد العلم ويكرم عددًا من العلماء

يشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية،اليوم السبت، احتفالية وزارة البحث العلمي بعيد العلم لتكريم العلماء الفائزين بجوائز الدولة في العلوم والتكنولوجيا المتقدمة، ومنح وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى لعدد من العلماء والأساتذة المصريين بالكليات العلمية.

يشارك الحضور رئيس الوزراء والوزراء ورؤساء الجامعات ولفيف من العلماء، وذلك بقاعة خفرع بالمركز الدولي للمؤتمرات في مدينة نصر.

ومن المقرر أن يكرم الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال الحفل، 24 من الفائزين بجوائز النيل وجوائز الدولة التقديرية في العلوم لعامي 2012 و 2013 والذين أصدر الرئيس قرارا بمنحهم وسام العلوم والفنون من الدرجة الأولى، تقديرا لجهودهم المبذولة لرفعة العلم والبحث العلمي في مصر.

وتضم قائمة المكرمين “الدكتور حسام كامل، رئيس جامعة القاهرة السابق، ومؤسس زراعة النخاع في مصر، واسم الراحل الدكتور حامد محمود أرناؤوط، الأستاذ المتفرغ بكلية الطب جامعة القاهرة، والدكتور يحيى أحمد بهى الأستاذ المتفرغ بكلية الهندسة، والدكتورة مؤمنة كامل الأستاذ المتفرغ بكلية الطب، والدكتور محمد عبد العزيز زاهر الأستاذ المتفرغ بكلية الزراعة، والدكتور رضوان صدقى فرج الأستاذ بكلية الزراعة، والدكتور محمد شريف عمر عبد الرحمن الأستاذ المتفرغ بالمعهد القومى للأورام، وذلك من جامعة القاهرة”.

كما تضم قائمة المكرمين من جامعة عين شمس “الدكتور عبد الهادى حسين حسنى أستاذ الإنشاءات بكلية الهندسة، والدكتور صلاح عبد الغنى أبو العينين الأستاذ بكلية العلوم، والدكتور عبد الغنى محمد عبدالغنى الجندى، الأستاذ بكلية الزراعة، والدكتور محمد صبرى أحمد عبد المطلب الأستاذ بكلية العلوم، والأستاذ الدكتور محمد حسن طلعت الأستاذ بكلية العلوم”.

كما ضمت 4 أساتذة من المركز القومي للبحوث، هم “الدكتورة فاطمة عبد الحميد الجوهرى، والدكتور بدوى عبدالرحيم أبو عوض، والدكتور أحمد نعيم عبد اللطيف البنداق، والدكتورة سميحة محمود جاويش، والدكتور محمد الحسينى عبد السلام حسن، ومن جامعة الأزهر الدكتور عبد الشافى فهمى عبادة خليل، الأستاذ المتفرغ بكلية العلوم، والدكتور حسين محمد حسن عباس الأستاذ بكلية الهندسة”.

كما ضمت الدكتور محمود الباز يونس الأستاذ بكلية العلوم جامعة المنصورة، والدكتور جلال الجميعى الأستاذ بكلية العلوم جامعة حلوان، والدكتور محمود إمام نصر الأستاذ بمعهد بحوث الهندسة الوراثية جامعة السادات، والدكتور إبراهيم مصطفى إبراهيم، أستاذ أمراض الكبد بمعهد تيوبلهارس.