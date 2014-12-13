عسير: إزالة ورم من الفص الأيمن من الدماغ لطفلة تبلغ 14 عاماً

أبها- مريم الجابر

تمكن فريق طبي من قسم جراحة المخ والأعصاب بمستشفى عسير المركزي من ازالة ورم من منطقة الحركة والإحساس في الفص الأيمن من الدماغ لطفلة تبلغ من العمر 14 عاماً. أوضح ذلك الناطق الاعلامي بصحة عسير سعيد بن عبدالله النقير، مشيراً إلى انه تمت إزالة الورم بفضل الله دون التأثير على وظائف الدماغ حيث استخدمت في هذه العملية احدث تقنيات جراحات الأعصاب وقد غادرت المريضة المستشفى بحمد الله وهي بصحة وعافية. وأضاف النقير إلى إن هذا النجاح الطبي يضاف للنجاحات المتتالية التي يقوم بها قسم جراحة المخ والأعصاب بالمستشفى بوجود الكوادر الطبية المتميزة والإمكانيات المتوفرة بدعم واهتمام كبير من قبل مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة عسير الدكتور ابراهيم بن سليمان الحفظي وبمتابعة من المشرف العام على مستشفى عسير المركزي بالنيابة سالم بن عبدالرحمن الأسمري.