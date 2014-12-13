فيديو.. طفل يؤدي دورين مختلفين ببرنامج ريهام سعيد: «مرة تايه.. والتانية من أهل الجن»

قامت الإعلامية، ريهام سعيد، مقدمة برنامج صبايا الخير، على فضائية النهار، بإظهار طفل في حلقتين مختلفتين، كانت الحلقة الأولي بتاريخ 9 ديسمبر، حيث أدعت بأنها وجدت طفل أمام بوابة مدينة الانتاج الاعلامي، قائلة: «أن أبوالطفل ده سابه وقال أدوه لريهام سعيد تربية»، كما وجهت رسالة لوالده بأن الطفل متواجد لحين مجيئ أحد منهم لعودته للمنزل.

وسرد الطفل حكايته قائلا، «أبويا وأمي عايشين، وأنا اسمي محمد ومن إمبابة، وبابا شغال في مصنع عسلية وبيجيب لإخواتي كل حاجة وأنا لا».

وطالبت ريهام سعيد، في حلقتها، الثلاثاء الماضي، أهل الطفل بأن يأتوا لتسلم ابنهم، وإلا ستتخذ الإجراءات القانونية وتسلمه للشرطة.. قائلة: «انتو جايبنهولي أنا ليه، اشمعنى أنا، هو أنا بعاقب العيال، ولا نوديه لناس تربيه بصورة أحسن بقى، احنا ممكن نتكفل به ونحطه في أفضل مكان، وأنا عارفة إن الضنى غالي وأنتم بتحبوه»، وفي اليوم التالي جاء أبوالطفل وتسلّم ابنه، بالأحضان.\

وفي حلقة أخرى، بتاريخ 10 ديسمبر الجاري، قامت الإعلامية ريهام سعيد، بإذاعة حلقة عن «مس الجن»، والتي أثارت جدلاً واسعاً وسخرية وغضب للمواطنين، حيث ظهر الطفل، بنفس ملابسه، أثناء حديث «سعيد» مع أقارب وعائلة الفتيات الممسوسين.

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