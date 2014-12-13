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بالصور.. نشطاء يتداولون لقطات تظهر «الفبركة» ببرنامج الإعلامية ريهام سعيد

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بالصور.. نشطاء يتداولون لقطات تظهر «الفبركة» ببرنامج الإعلامية ريهام سعيد بالصور.. نشطاء يتداولون لقطات تظهر «الفبركة» ببرنامج الإعلامية ريهام سعيد

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعى، صورًا تظهر طفل في حلقتين مختلفتين بدورين مختلفين، ببرنامج الإعلامية ريهام سعيد، كانت الحلقة الأولي بتاريخ 9 ديسمبر، بأنها وجدت طفل أمام بوابة مدينة الانتاج الاعلامي، قائلة: “أن مجهول سبه وقال يا رايت تديه لريهام سعيد.. ومش عارفة مين للي جابه”، كما وجهت رسالة لوالده بأن الطفل متواجد لحين مجيئ أحد منهم لعودته للمنزل.

وأضافت: “اللي عايز الولد يجي مدينة الانتاج الإعلامي ليستلمه”.

وفي حلقة أخرى، بتاريخ 10 ديسمبر الجاري، قامت الإعلامية ريهام سعيد، بإذاعة حلقة عن “مس الجن”، والتي أثارت جدلاً واسعاً وسخرية وغضب للمواطنين، حيث ظهر الطفل، بنفس ملابسه، أثناء حديث الإعلامية مع أقارب وعائلة الفتيات الممسوسين.

يُذكر أن أثارت الإعلامية ريهام سعيد، استياء وغضب وسخرية، من الجمهور المصري، على تويتر، عقب حلقتها المُذاعة الأربعاء الماضي، والتي ناقشت مس الجن للإنسان، من خلال مجموعة من الفتيات، التي وصفتها ‘بللكبار فقط”.

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