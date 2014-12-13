مشادة على الهواء بين ابنه فرج فودة ووكيل الأزهر.. والأخير يغلق الهاتف (فيديو)

نشبت مشادة كلامية بين سمر فرج، ابنة الكاتب الراحل فرج فودة ووكيل الأزهر، الشيخ عباس شومان، مساء الجمعة، في برنامج «90 دقيقة»، على قناة «المحور»، حول بيان الأزهر بعدم تكفير أفراد تنظيم الدولة الإسلامية المعروف باسم «داعش».

بدأت سمر فرج بالحديث حول الأزهر وتكفيره للناس قائلة: «فيه ناس كفرت والدى وحضرتك عارف ده كويس جدا، إزاى تكفروا الناس والمفكرين اللى بتكتب وتقولوا داعش مش كفرة»

وقالت سمر، إن الشيخ محمد الغزالي أهدر دماء والدها، وبناء على هذه الفتوى الجماعات الإرهابية استندت على هذا الكلام فقتلوا والدها.

واتهمت «فودة» خلال مداخلتها الهاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري«في برنامج»90 دقيقة«المذاع على قناة»المحور«إنه يوجد مجموعة مسئولين ومشايخ في الأزهر الذين كفروا والدها حتي هذه اللحظة، موضحة أنهم قامت بتكفير الكتاب والمفكرين وعلي رأسهم الكاتب الكبير نجيب محفوظ.

وأوضحت نجله فرج فوده، أن الأزهر أخرج عدداً من الإرهابيين، والبعض فكرهم ينتمي للتنظيمات الإرهابية وجماعة الإخوان، لذالك رفضوا تكفير أعضاء تنظيم «داعش» وهذا يعتبر أمرا طبيعيا.

وأنكر وكيل الأزهر ردت عليه قائلة: «لا حضرتك عارف وبتنكر لاما معندكش أي خلفية عن الازهر وتاريخه».

بينما أوضح عباس شومان، وكيل الأزهر، أن «هذا الكلام افتراء وهذا الكلام ليس له أساس من الصحة، وأتحدى أن يكون الأزهر كفر شخصًا في تاريخه ولم يكفر كاتبًا، وظيفة الأزهر قول هذا صواب وهذا خطأ ولكن لم نحكم على عقائد الناس».

وأكد أن حديث نجله الكاتب فرج فوده غير صحيح وليس له أساس من الصحة، مضيفًا: «الأزهر أكبر من كل هذا الكلام ومن لديه دليل فليتقدم به»، واعتبر «ما قالته (فوده) إهانة لا يصح أن تُقال»، ثم أغلق الهاتف على الهواء مباشرة.